sábado 02 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de mayo de 2026 - 19:36
Producción.

Por qué el limón jujeño bajó casi un 10% en el mercado nacional en marzo

Las lluvias y la mayor oferta impactaron en el precio del limón jujeño, que cayó cerca de un 10% en el mercado nacional durante marzo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué el limón jujeño bajó casi un 10% en el mercado nacional en marzo
Lee además
el 30% de la pitahaya del pais sale de jujuy
Producción.

El 30% de la pitahaya del país sale de Jujuy
cuanta palta se consume en el pais y que lugar ocupa jujuy en el mercado
Producción.

Cuánta palta se consume en el país y qué lugar ocupa Jujuy en el mercado

El Informe de Monitoreo Federal de marzo 2026 del Mercado Central de Buenos Aires lo dice con claridad: la oferta de limón "estuvo conformada con partidas de Salta, Jujuy y del Litoral", complementada además con lotes de importación. Sin embargo, el mes trajo complicaciones. Según el mismo documento, "la presentación y calidad para este mes continúa siendo pobre debido a las condiciones climáticas (lluvias)", lo que derivó en una caída en los valores de venta del 9,19%.

En términos concretos, el precio mayorista del limón pasó de $1.369,72 por kilo en febrero a $1.243,79 en marzo. Una diferencia que, para un productor que vende toneladas, no es menor.

  • Precio febrero$1.369,72por kilo (mayorista)
  • Precio marzo$1.243,79por kilo (mayorista)
  • Variación mensual -9,19% feb. vs. mar. 2026
  • Variación interanual +34,30% mar. 2025 vs. mar. 2026
Se pueden aplicar de manera muy sencilla y son económicos.
Por qu&eacute; el lim&oacute;n juje&ntilde;o baj&oacute; casi un 10% en el mercado nacional en marzo

Por qué el limón jujeño bajó casi un 10% en el mercado nacional en marzo

Un marzo muy lluvioso en el NOA: cómo afectó a la producción

El informe detalla semana a semana las condiciones climáticas del mes. A comienzos de marzo, en la zona este del NOA las precipitaciones superaron los 80 mm. Para mediados de mes, esos registros llegaron a los 150 mm. Al cierre del período, el centro y norte del país acumularon entre 70 y 90 mm adicionales.

A eso se sumaron temperaturas extremas: el documento registra que en el centro y norte del país "las mínimas fueron superiores a los 20° y máximas mayores a los 35°, en intervalos de 3 a 5 días". Una combinación de calor y humedad que afecta directamente la calidad de los cítricos en campo y durante el transporte.

Más oferta, menos precio de limón

Otro factor que presionó los precios a la baja fue el aumento de la oferta. Además de los lotes provenientes de Jujuy, Salta y el Litoral, el mercado recibió partidas de importación que compitieron directamente con la producción nacional. Mayor cantidad de producto disponible, con menor calidad promedio, es una combinación que inevitablemente empuja los precios hacia abajo.

El informe señala además que el grupo de los cítricos en general atraviesa el inicio de su temporada nacional, con precios que "marcaron una caída significativa debido a la mayor oferta en los lotes de origen nacional" que comienzan a complementar y en algunos casos desplazar a los productos importados.

La caída mensual del 9,19% no es el único número para leer. Si se compara el precio de marzo 2026 contra el mismo mes del año anterior, el limón muestra una suba interanual del 34,30%: pasó de $926 por kilo en marzo de 2025 a $1.243,79 en marzo de 2026. Un dato que pone en perspectiva la situación del sector y muestra que, pese al mal mes, los valores siguen siendo sustancialmente más altos que hace un año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El 30% de la pitahaya del país sale de Jujuy

Cuánta palta se consume en el país y qué lugar ocupa Jujuy en el mercado

Cinco trucos caseros con limón para limpiar electrodomésticos

Fiesta de la Danza en Jujuy: agenda completa de actividades en mayo

Este domingo habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Lo que se lee ahora
Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Este domingo habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Fin de semana con cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: dónde serán (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Este domingo habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy

Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas
Tragedia.

Accidente en Ruta 42: murió un hombre y cuatro personas resultaron heridas

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado
Accidente.

Dos accidentes en zona sur de San Salvador de Jujuy durante el mediodía del sábado

Aumentan los salarios para el empleo domestico.
Sociedad.

Empleadas domésticas: habrá un aumento en los salarios de mayo 2026

Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico
País.

Higuaín irreconocible: la foto viral en Miami que generó dudas sobre su cambio físico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel