Por qué el limón jujeño bajó casi un 10% en el mercado nacional en marzo

Jujuy, Salta y el Litoral son las provincias que abastecen de limón al Mercado Central de Buenos Aires, punto neurálgico de distribución en el país. Pero marzo fue un mes difícil: las intensas lluvias en la región afectaron la calidad del producto y eso se tradujo en una caída de casi el 10% en el precio mayorista.

El Informe de Monitoreo Federal de marzo 2026 del Mercado Central de Buenos Aires lo dice con claridad: la oferta de limón "estuvo conformada con partidas de Salta, Jujuy y del Litoral", complementada además con lotes de importación. Sin embargo, el mes trajo complicaciones. Según el mismo documento, "la presentación y calidad para este mes continúa siendo pobre debido a las condiciones climáticas (lluvias)" , lo que derivó en una caída en los valores de venta del 9,19%.

En términos concretos, el precio mayorista del limón pasó de $1.369,72 por kilo en febrero a $1.243,79 en marzo. Una diferencia que, para un productor que vende toneladas, no es menor.

Un marzo muy lluvioso en el NOA: cómo afectó a la producción

El informe detalla semana a semana las condiciones climáticas del mes. A comienzos de marzo, en la zona este del NOA las precipitaciones superaron los 80 mm. Para mediados de mes, esos registros llegaron a los 150 mm. Al cierre del período, el centro y norte del país acumularon entre 70 y 90 mm adicionales.

A eso se sumaron temperaturas extremas: el documento registra que en el centro y norte del país "las mínimas fueron superiores a los 20° y máximas mayores a los 35°, en intervalos de 3 a 5 días". Una combinación de calor y humedad que afecta directamente la calidad de los cítricos en campo y durante el transporte.

Más oferta, menos precio de limón

Otro factor que presionó los precios a la baja fue el aumento de la oferta. Además de los lotes provenientes de Jujuy, Salta y el Litoral, el mercado recibió partidas de importación que compitieron directamente con la producción nacional. Mayor cantidad de producto disponible, con menor calidad promedio, es una combinación que inevitablemente empuja los precios hacia abajo.

El informe señala además que el grupo de los cítricos en general atraviesa el inicio de su temporada nacional, con precios que "marcaron una caída significativa debido a la mayor oferta en los lotes de origen nacional" que comienzan a complementar y en algunos casos desplazar a los productos importados.

La caída mensual del 9,19% no es el único número para leer. Si se compara el precio de marzo 2026 contra el mismo mes del año anterior, el limón muestra una suba interanual del 34,30%: pasó de $926 por kilo en marzo de 2025 a $1.243,79 en marzo de 2026. Un dato que pone en perspectiva la situación del sector y muestra que, pese al mal mes, los valores siguen siendo sustancialmente más altos que hace un año.