Cinco trucos caseros con limón para limpiar electrodomésticos.

La vivienda es uno de los ámbitos en los que transcurre gran parte de nuestra jornada . No solo es un sitio al que volvemos tras el trabajo o el estudio , sino también como el escenario donde llevamos adelante muchas de nuestras actividades . Para ello, hay trucos muy útiles con ingredientes simples de la casa, como el limón , o el bicarbonato.

Sociedad. El truco casero que ayuda a mantener a los ratones lejos del jardín

Allí nos alimentamos , recuperamos energías , nos distendemos y vivimos instancias significativas con quienes compartimos el espacio . Por eso, resulta fundamental mantener el hogar en condiciones de higiene , evitando la presencia de gérmenes y bacterias .

El limón , por sus cualidades antibacterianas y su fragancia fresca , resulta un recurso muy útil para las tareas de limpieza en la casa. Si la idea es optar por soluciones prácticas y accesibles , existen cinco alternativas recomendadas por María Fernández , especialista en limpieza que comparte contenidos en su cuenta de TikTok (@marianordichouse) .

Con el uso diario , el horno suele acumular suciedad , grasa y restos de alimentos que no son fáciles de quitar. Una técnica eficaz consiste en colocar en una fuente apta para calor un poco de agua junto con jugo de limón .

Colocá la bandeja dentro del horno y ajustalo a 180 °C durante media hora. El vapor que se forma ayuda a aflojar la grasa adherida, lo que permite retirarla luego con un paño húmedo sin esfuerzo. Además, el limón actúa como desodorizante, por lo que resulta una alternativa muy práctica.

Se pueden aplicar de manera muy sencilla y son económicos.

El lavarropas es otro de los aparatos que puede beneficiarse del uso de limón, ya que contribuye a prevenir la suciedad, la formación de moho y los olores desagradables.

El método consiste en colocar rodajas de limón junto con un poco de pasta dental dentro del tambor. Luego, se ejecuta un ciclo de lavado a alta temperatura. Esta combinación permite higienizar el interior y remover la suciedad acumulada.

Para conservar el lavavajillas limpio y sin restos grasos, se puede ubicar un recipiente con vinagre blanco en la parte superior y medio limón en la zona inferior. Después, se inicia un programa con agua caliente.

Trucos de limpieza con limón.

El microondas también suele llenarse de manchas y restos que no son fáciles de remover. Para dejarlo en condiciones, se puede colocar un recipiente con agua y rodajas de limón, calentarlo durante unos 7 minutos a potencia máxima y luego limpiar con un paño para eliminar la suciedad.

La bacha de la cocina es otro de los sectores donde se concentran más bacterias. Una alternativa simple para higienizarla y evitar malos olores es esparcir bicarbonato sobre la superficie y frotar con medio limón.

Esta combinación funciona como un limpiador natural muy eficaz: remueve la grasa, higieniza y deja la superficie reluciente con un perfume cítrico agradable.

Trucos de limpieza con limón.

Con estos cinco consejos caseros, simples, accesibles y amigables con el ambiente, es posible conservar la cocina y los electrodomésticos en óptimas condiciones utilizando insumos naturales y sin químicos agresivos.

Además de ser un ingrediente habitual en la cocina, el limón puede transformarse en un gran recurso para una limpieza profunda, rápida y efectiva, sin descuidar el cuidado del entorno.