Día Grande de Jujuy: la victoria de las fuerzas jujeñas en la Batalla de León

Día Grande de Jujuy. Un grupo de gauchos marcha en la conmemoración de la Batalla de León. (Imagen de archivo)

El Día Grande de Jujuy se conmemora este 27 de abril , en recuerdo de la Batalla de León, una de las gestas históricas más importantes de la provincia. El hecho ocurrió en 1821, en el marco de la Guerra de la Independencia, cuando gauchos jujeños lograron vencer a las fuerzas realistas que avanzaban sobre el norte argentino.

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La fecha tiene un fuerte valor simbólico para Jujuy porque recuerda la decisión de los patriotas locales de organizarse y defender el territorio ante el avance español. La batalla se desarrolló en la zona del río León y terminó con una victoria clave para las tropas jujeñas.

En 1821, las fuerzas realistas intentaron recuperar el control del norte argentino. El avance estuvo encabezado por el brigadier Pedro Antonio Olañeta, quien ingresó por la Quebrada de Humahuaca con alrededor de 2.500 soldados.

La vanguardia realista, al mando del coronel Guillermo Marquiegui, llegó hasta San Salvador de Jujuy y permaneció pocos días en la ciudad. Sin embargo, la resistencia de los jujeños obligó a las tropas a retroceder hasta la margen del río León, donde esperaban refuerzos.

Frente a esa situación, y ante la falta de envío inmediato de tropas desde Salta, los patriotas jujeños decidieron actuar por iniciativa propia. Se reunieron gauchos de distintas zonas, entre ellas Perico, Los Alisos, El Carmen y Palpalá. En total, eran cerca de 600 hombres, comandados por José Ignacio de Gorriti.

Batalla de León (Simulacro-archivo) Batalla de León (Simulacro-archivo)

La Batalla de León y la victoria jujeña

En la madrugada del 27 de abril de 1821, las tropas jujeñas atacaron por sorpresa a los realistas. El combate se extendió durante más de un día y terminó con una victoria para los patriotas, que lograron tomar prisioneros, armas y cabalgaduras.

La derrota golpeó al ejército realista. Al conocer lo ocurrido, Olañeta intentó recuperar lo perdido, pero Gorriti le ordenó retirarse bajo la amenaza de fusilar a los jefes y oficiales tomados prisioneros.

Por esa acción, el episodio pasó a la historia como el Día Grande de Jujuy, una fecha que destaca el rol de los gauchos jujeños en la defensa de la libertad y la independencia.

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Por qué es una fecha importante para Jujuy

El Día Grande de Jujuy recuerda la participación del pueblo jujeño en la Guerra de la Independencia y el compromiso de sus habitantes en la defensa del territorio. La Batalla de León fue una muestra de organización, resistencia y decisión frente al avance realista.

Cada 27 de abril, la provincia homenajea a quienes participaron de aquella gesta, considerada una de las páginas más importantes de la historia jujeña. La conmemoración mantiene viva la memoria de los hombres que, en inferioridad numérica y con armamento precario, lograron imponerse ante las tropas españolas.