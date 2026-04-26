Día Grande de Jujuy: recrearon la Batalla de León de 1821

La localidad de León vive este domingo la recreación histórica de la Batalla de León, una de las actividades centrales por el 205° aniversario del Día Grande de Jujuy . La propuesta se realiza desde las 19 en la explanada ubicada sobre la ruta nacional 9 y convocará a instituciones escolares, agrupaciones gauchas, vecinos y visitantes.

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La actividad forma parte de los actos centrales organizados en homenaje a la gesta ocurrida el 27 de abril de 1821 , cuando las fuerzas jujeñas lograron una victoria clave frente al avance realista. La recreación busca mantener viva la memoria histórica y transmitir a la comunidad la importancia de aquel hecho para la provincia.

En diálogo con Canal 4, Matías Puca, director de Cultura y Turismo del municipio ecoturístico de Yala, destacó la importancia de la actividad y la participación de distintas instituciones.

“Es una gesta heroica muy importante para la provincia. Este año contaremos con invitados especiales, escuelas de toda la provincia y cada año se acerca más gente a revivir este hecho histórico”, expresó.

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La recreación histórica permitirá representar parte de los acontecimientos vinculados a la Batalla de León, con una puesta pensada para el público general y especialmente para estudiantes que participarán de la jornada.

El Día Grande de Jujuy y su valor para los jóvenes

Por su parte, el intendente de Yala, Santiago Tizón, remarcó que la conmemoración permite acercar la historia a las nuevas generaciones.

“Es un aniversario más del Día Grande de Jujuy. Esta recreación es una manera entretenida y didáctica de transmitir nuestra historia, más que nada dirigida a los más jóvenes y a todas las escuelas que se hacen presentes”, señaló.

Cronograma de actividades

Además de la recreación histórica prevista para este domingo, la programación continuará a las 21 con la serenata “Día Grande de Jujuy”. El lunes 27 de abril, las actividades seguirán desde las 8.30 en el sector del Monolito, con la concentración de frentes de bandera de instituciones escolares, gauchas e intermedias.

Batalla de Leon - cronograma

Luego, a las 9 se realizará el acto protocolar y a las 10 tendrá lugar el desfile cívico, militar y gaucho, como cierre de los actos centrales por un nuevo aniversario de la Batalla de León.