Un siniestro vial se registró durante la tarde del sábado sobre la Ruta 9, a la altura de La Quiaca , cuando un colectivo embistió a varias ovejas que se cruzaron repentinamente en la calzada.

Jujuy. Anuncian corte de agua para este miércoles en La Quiaca

Jujuy La Quiaca: una persona en estado de ebriedad chocó contra un patrullero

La Quiaca: un colectivo atropelló a un rebaño de ovejas que se cruzó de forma repentina

La Quiaca: un colectivo atropelló a un rebaño de ovejas que se cruzó de forma repentina

Según se informó, el vehículo había partido desde la terminal de ómnibus de La Quiaca y realizaba su recorrido habitual cuando se produjo el incidente. En ese momento, un rebaño de ovinos irrumpió de manera imprevista sobre la ruta.

El conductor del colectivo no logró evitar el impacto, lo que derivó en la muerte de todos los animales involucrados.

Consecuencias del siniestro

Producto del choque, las ovejas fallecieron en el lugar debido a la violencia del impacto. No se reportaron personas heridas entre los pasajeros ni el personal a bordo del transporte.

Tras el hecho, se conoció que la empresa de transporte se comprometió a resarcir económicamente a la propietaria del rebaño afectado.

Intervención y contexto

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos de la presencia de animales sueltos en rutas de la región, una situación frecuente en zonas rurales del norte argentino.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular por estos sectores, especialmente en horarios donde la visibilidad puede verse reducida o el tránsito de animales es más habitual.