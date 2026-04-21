Corte de agua programado en La Quiaca hoy martes: qué zona estará afectada

Agua Potable de Jujuy informó que este martes 21 de abri l se realizará una restricción temporal en el suministro de agua potable en la ciudad de La Quiaca , por trabajos programados sobre la red.

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Según comunicó la empresa, la interrupción está prevista entre las 8 y las 12 horas, en el marco de la ejecución de un empalme en la red , una tarea que obligará a afectar momentáneamente el servicio en un sector puntual de la ciudad.

Desde la prestataria recomendaron a los usuarios de la zona tomar las previsiones necesarias durante la franja horaria anunciada.

Por qué habrá corte de agua en La Quiaca

De acuerdo al aviso oficial, los trabajos forman parte de tareas programadas sobre la infraestructura de agua potable. En esta oportunidad, se realizará un empalme en la red, por lo que será necesario restringir temporalmente el suministro mientras se desarrollan las obras.

La empresa aclaró que se trata de una interrupción prevista y acotada a determinadas horas del día.

Horario y zona afectada con el corte de agua temporario en La Quiaca

La restricción del servicio afectará al sector comprendido entre:

Pasaje Yavi

Avenida Paraguay

El corte fue anunciado para este martes 21 de abril de 8 a 12 horas, aproximadamente, aunque el horario puede variar según el avance de las tareas.