Tragedia en Río Blanco: murió un hombre tras derrapar con su moto

Tragedia en Rio Blanco.

Un hombre murió este domingo 7 de junio tras un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Provincial N° 1, a la altura del ingreso a Río Blanco, en sentido norte-sur. Según informaron desde la Policía, el hecho fue advertido cerca de las 7 de la mañana, cuando personal policial tomó conocimiento de lo ocurrido.

Hallaron al hombre sin signos vitales Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre sin signos vitales. En inmediaciones del sector también fue localizado el motovehículo que habría protagonizado el siniestro.

De acuerdo con los primeros datos, el hecho habría ocurrido luego de que el conductor derrapara con su moto en la zona del ingreso a Río Blanco.

Investigan cómo ocurrió el siniestro Personal policial trabajó en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Por el momento, no se brindaron más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la mecánica del siniestro vial.

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