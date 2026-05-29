Tragedia en Libertador: chocó con su moto a un camión y murió

Un motociclista de 56 años falleció este jueves por la tarde en la ciudad de Libertador General San Martín , luego de perder el control de su vehículo e impactar contra la parte posterior de un camión que transportaba materiales para la construcción.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 18.45 sobre avenida Antártida, en el tramo comprendido entre las calles Mariano Moreno e Islas Malvinas, en jurisdicción del departamento Ledesma.

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha FZ de 150 cilindradas cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control del rodado.

Tras ello, terminó impactando violentamente contra la parte trasera de un camión que se encontraba en el lugar y que transportaba elementos para la construcción.

Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista sufrió heridas de gravedad y falleció en el lugar.

Investigación en curso

Personal policial y efectivos de Criminalística trabajaron en la escena para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que intentan establecer qué provocó la pérdida de control de la moto y cómo se produjo la colisión fatal.