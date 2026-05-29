El éxito del K-pop en Jujuy y un show que promete hacerte vibrar.

En Jujuy, el interés por la cultura surcoreana crece año tras año y se refleja en la convocatoria que generan eventos, competencias de baile y espectáculos inspirados en este fenómeno K-pop que conquista millones de seguidores alrededor del planeta.

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En ese contexto, el show " Doradas - Estrellas del K-Pop " desembarcará en San Salvador de Jujuy con una propuesta que combina música, coreografías, vestuarios y una puesta visual diseñada para transportar al público al universo artístico que caracteriza al género.

La presentación forma parte de una gira internacional que recorre distintos escenarios y que llega a la provincia luego de registrar una importante respuesta de los fanáticos en otras ciudades.

El espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo a las 15 horas (nuevo horario) en el Teatro Mitre y buscará acercar al público una experiencia vinculada a la estética y la energía que identifican al K-pop.

La producción reúne canciones, coreografías sincronizadas, cambios de vestuario y recursos visuales que recrean el estilo de los grandes grupos que lideran las listas de popularidad en Asia y en diferentes mercados internacionales.

La propuesta está pensada tanto para quienes siguen de cerca la cultura pop coreana como para quienes desean conocer por primera vez un movimiento artístico que gana cada vez más espacio en Argentina.

Guerreras K-pop El éxito del K-pop en Jujuy y un show que promete hacerte vibrar.

El crecimiento de una comunidad

Durante los últimos años, las actividades vinculadas al entretenimiento surcoreano comenzaron a ocupar un lugar destacado dentro de la agenda juvenil jujeña.

Los encuentros de fanáticos, concursos de dance cover, festivales temáticos y espacios dedicados a la música asiática muestran el crecimiento de una comunidad que encuentra en el K-pop una forma de expresión artística y cultural.

Las redes sociales y las plataformas digitales tuvieron un papel fundamental en esta expansión, permitiendo que artistas, coreografías y tendencias lleguen a públicos cada vez más amplios.

El espectáculo tendrá lugar el próximo domingo 31 de mayo a las 15 horas (nuevo horario) en el Teatro Mitre

Música, danza y contacto con el público

Uno de los aspectos distintivos de "Doradas - Estrellas del K-Pop" es su formato interactivo. La puesta busca generar cercanía entre los artistas y los asistentes mediante diferentes momentos de participación durante la función.

Además del espectáculo principal, el evento ofrecerá una experiencia exclusiva de Meet & Greet para quienes deseen compartir un momento especial con el elenco.

Esta modalidad permitirá subir al escenario, conocer a los artistas y tomarse fotografías, una propuesta que suele despertar gran expectativa entre los seguidores del género.

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Entradas y detalles del evento

Las entradas ya se encuentran disponibles tanto de manera online como presencial. Los accesos pueden adquirirse a través de la plataforma Autoentrada o en la boletería del Teatro Mitre.

Los valores informados por la organización son: