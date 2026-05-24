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24 de mayo de 2026 - 08:42
Sociedad.

Cómo una banda de K-pop ayudó a una adolescente jujeña a salir de su timidez

La joven contó cómo BTS la ayudó a vencer su timidez, crecer emocionalmente y encontrar un espacio de pertenencia.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lu Arce Bts kPOP
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“Escucharlos me ayudó a crecer”

Lu recordó que comenzó a escuchar BTS gracias a una compañera de la primaria, en un momento en el que le costaba relacionarse con otras personas. “Yo había cambiado de turno y no tenía amigos. Era muy cerrada”, relató.

Con el tiempo, explicó que empezó a sentirse identificada con los mensajes y la manera en la que los integrantes del grupo transmiten sus emociones. “Por escucharlos y por su forma de expresarse, siento que me ayudaron a tener ciertas ideas y ciertos puntos de dónde llegar”, contó la adolescente. Incluso, aseguró que el vínculo emocional con la banda fue creciendo junto con ella. “Me ayudaron en mi crecimiento. Desde tan chiquita pasó mucho”, expresó.

La adolescente sostuvo que BTS representa algo muy importante en su vida y resumió ese sentimiento en una frase que llamó la atención durante la entrevista: “Son como una familia para mí”.

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La emoción por la vuelta de BTS tras el servicio militar

Otro de los momentos más emotivos de la charla apareció cuando habló sobre el regreso de los integrantes de BTS luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. “Fue todo junto. Lloré muchísimo”, confesó al recordar cómo recibió la noticia.

Según explicó, la espera fue larga y llena de ansiedad porque durante ese período los artistas tenían muy poca actividad en redes sociales. “Era tener ansias de sentir que ya estaban por volver”, señaló.

Lu también contó que muchas fans seguían cada mínima publicación de los integrantes en plataformas oficiales y que existía una enorme expectativa por el regreso del grupo. “Después de tanto tiempo, verlos otra vez fue muy emocionante”, sostuvo.

Embed - “Lloré un montón, todo junto”

El K-pop, un fenómeno que atraviesa generaciones

Luciana también habló sobre cómo el fenómeno del K-pop dejó de ser algo exclusivamente adolescente y logró expandirse a distintas edades. “Hay mucha gente grande también, de 30 o 35 años, que sigue esta banda”, comentó.

Además, destacó el acompañamiento de su familia en esta pasión, especialmente el de su mamá, con quien viajará junto a amigas para ver a BTS. “Ella fue quien me dijo: ‘Tomá la plata, comprá la entrada’”, recordó entre risas.

La joven explicó que, más allá de la música, encontró en el fandom un espacio de pertenencia y contención. Una experiencia que, según contó, le permitió ganar confianza y animarse a expresarse mucho más que antes.

Más sobre cómo se vive el K-Pop en Jujuy:

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