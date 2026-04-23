Después de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, los integrantes de BTS vuelven a la escena musical con una nueva etapa que mantiene en vilo a sus fans en todo el mundo.

Música. BTS vuelve tras el servicio militar: qué cambió y qué esperar de su show en Argentina

Música. Qué es el ARMY y cómo los fans de BTS se organizan en Jujuy y el mundo

La pausa, que se extendió por alrededor de un año y medio, marcó un antes y un después en la carrera del grupo. Sin embargo, lejos de desaparecer, cada miembro continuó activo con proyectos individuales. “En ese tiempo no nos dejaron solas, sacaron mucha discografía”, cuentan fanáticas, en referencia a los lanzamientos solistas.

El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur y BTS no fue la excepción. Durante ese período, los integrantes cumplieron con sus responsabilidades, lo que implicó una pausa en las actividades grupales.

Aun así, la presencia del grupo se mantuvo vigente gracias a contenido previamente grabado, estrenos y, sobre todo, a los proyectos individuales.

Cada uno de los siete miembros lanzó material propio, ampliando su identidad artística y explorando distintos estilos musicales.

El nuevo álbum y la nueva etapa

Con el regreso, BTS presenta una nueva etapa musical. En 2026 lanzaron un nuevo álbum —mencionado por fans como “Arirang”— que marca el inicio de esta fase post servicio militar.

El disco se suma a una extensa discografía que se consolidó incluso durante los años de pausa, lo que mantiene activo el vínculo con el público.

De grupo a solistas y de vuelta al escenario

Uno de los grandes cambios tras el servicio militar es la consolidación de sus carreras individuales. “Cada miembro sacó su álbum en solitario, tenemos siete álbumes”, destacan desde el fandom.

Esta experiencia no solo amplió su alcance artístico, sino que también suma expectativas sobre cómo se integrarán esas nuevas facetas en los shows en vivo.

Embed - BTS en Argentina: fanáticas jujeñas cuentan su pasión, historias y cómo viven el ARMY

Qué esperar del show en Argentina

El regreso de BTS incluye su llegada a Argentina, con un show que ya genera expectativa entre sus seguidores. El recital, previsto para octubre en el Estadio Único de La Plata, será uno de los eventos musicales más importantes del año en el país.

Los fans anticipan una puesta en escena de gran escala, con formato 360° y un recorrido por las distintas etapas del grupo. “Tenemos las entradas, así que vamos a estar allá”, cuentan desde Jujuy, reflejando la ansiedad que atraviesa a miles de seguidores.

Un fandom que sostuvo la espera

Durante el tiempo de pausa, el ARMY —la comunidad de fans— fue clave para mantener vigente el fenómeno BTS. Campañas en redes, consumo constante de contenido y una organización global permitieron sostener la visibilidad del grupo. “Cada vez que sale algo nuevo es a full: stream, compartir, subir contenido”, explican.

El retorno de BTS no es solo un hecho musical. Es también el reencuentro con una comunidad global que esperó durante años.