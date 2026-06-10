Tragedia en Los Ángeles: asesinan al actor James Handy, recordado por sus rol en "Jumanji"

El actor James Handy murió en Tarzana luego de haber sido apuñalado el miércoles por el hijo de su pareja, de acuerdo con lo informado por la Policía de Los Ángeles . Su muerte, a los de 81 años , está siendo investigada como un caso de homicidio , mientras que los investigadores consideran que se trató de un hecho aislado que no representa un peligro para la comunidad .

Las autoridades policiales señalaron a Michael Gledhill , de 44 años , como el principal sospechoso . El hombre fue detenido y posteriormente llevado a la prisión de Van Nuys , acusado formalmente de asesinato .

De acuerdo con lo publicado por Variety , se le fijó una fianza de 2 millones de dólares . El ataque habría tenido lugar alrededor de las 9:30 de la mañana , en la cuadra 19200 de Erwin Street .

Según el informe policial, efectivos de patrullaje del área de West Valley se desplazaron tras recibir un aviso por un incidente no especificado. La persona que realizó la llamada al 911 expresó: “ Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Muerto por una puñalada en el pecho

Al arribar al domicilio, los agentes hallaron a James Handy tendido e inconsciente en el jardín frontal de la propiedad, con una herida de arma blanca en el pecho. Personal paramédico del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladó de urgencia a un centro hospitalario, donde finalmente se confirmó su fallecimiento, de acuerdo con la información brindada por la Policía de Los Ángeles.

El intérprete ha sido asesinado con un arma blanca según la policía de Los Ángeles.

El parte policial también señala que el sospechoso habría realizado señales a los agentes que acudieron al lugar del hecho, manifestando que él era la persona que estaban buscando. Asimismo, las autoridades informaron que el detenido residía en ese mismo domicilio junto a su madre, quien era la pareja de la víctima.

Por otro lado, los investigadores sostienen que el episodio no estaría vinculado a una amenaza de mayor alcance ni a un riesgo extendido. “Los detectives creen que se trata de un incidente aislado y que no parece haber peligro para el público en este momento”, indicó la Policía de Los Ángeles.

Luke Perry y James Handy.

La revista Variety incorporó además la confirmación emitida por un representante del actor, quien manifestó lo siguiente: “Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”.

Una larga carrera como actor

James Handy desarrolló una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión. En 2022 formó parte del elenco de Top Gun: Maverick, donde interpretó a un camarero, y también tuvo una aparición en Jumanji como exterminador. A lo largo de su carrera, además, integró producciones como Aracnofobia y Rocketeer.

Asimismo, participó en Logan, encarnando al médico que atiende al personaje interpretado por Hugh Jackman, y sumó créditos en títulos como Brighton Beach Memoirs, The Verdict y K-9. Nacido en Nueva York, su debut en pantalla se produjo con Taps, película estrenada en 1977.

James Handy en la serie 'Expediente X'.

En el ámbito televisivo, participó en dos temporadas de NYPD Blue, apareció en dos episodios de Beverly Hills, 90210 emitidos en 1995, tuvo una intervención en un capítulo de Ley y orden en 1997 y formó parte del elenco de Profiler entre 1997 y 1998. Además, apareció en tres episodios de The Young and the Restless y realizó una participación en 9-1-1 en 2021.

Asimismo, dio vida a Arthur Devlin en ocho episodios de Alias y sostuvo papeles de carácter recurrente en series como Melrose Place y nuevamente NYPD Blue. A lo largo de su carrera también trabajó bajo la dirección de cineastas de renombre como Sydney Lumet, Clint Eastwood, Paul Haggis y M. Night Shyamalan.