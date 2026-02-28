Hilary Duff expresó su dolor tras la muerte de un actor de Lizzie McGuire

La actriz y cantante Hilary Duff manifestó su profunda tristeza tras conocerse la muerte de Robert Carradine, quien formó parte del elenco de Lizzie McGuire. A través de sus redes sociales, Hilary Duff compartió un mensaje cargado de emoción y recordó el vínculo que los unía desde los años de grabación de la icónica serie juvenil.

La noticia generó conmoción entre los fanáticos de la serie que marcó a toda una generación. Carradine, de 71 años, fue parte del universo que acompañó el crecimiento profesional de Duff y dejó una huella en el elenco.

En su publicación, la actriz expresó el impacto que le produjo la partida de su excompañero. “Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad de un viejo amigo”, escribió, dejando ver su dolor.

Duff también evocó el ambiente cercano y afectuoso que se vivía durante las grabaciones. Remarcó que siempre se sintió contenida por quienes interpretaban a su familia en la ficción y agradeció el cariño recibido durante esa etapa.

Además, reveló que desconocía el difícil momento personal que atravesaba Carradine. “Me entristece profundamente saber que estaba sufriendo. Lo siento por él, su familia y todos los que lo amaban”, expresó.

Una serie que dejó huella

Lizzie McGuire se convirtió en un fenómeno juvenil a comienzos de los 2000 y consolidó la carrera de Hilary Duff. Más allá del éxito televisivo, la ficción dejó lazos personales que, con el paso del tiempo, se mantuvieron vigentes.

La despedida de Duff refleja no solo el dolor por la pérdida de un colega, sino también la importancia de los vínculos que se construyen detrás de cámara y que trascienden la pantalla.