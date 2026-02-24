martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 10:13
Televisión.

Ana Rosenfeld reveló cómo es hoy el vínculo de Mauro Icardi con sus hijas

La abogada Ana Rosenfeld volvió a asumir la defensa de Wanda Nara y habló de los puntos más sensibles del conflicto con Mauro Icardi: el vínculo con sus hijas.

Por  Judith Girón
Ana Rosenfeld habló del vínculo de Mauro Icardi con sus hijas

Ana Rosenfeld habló del vínculo de Mauro Icardi con sus hijas

Lee además
las guerreras k-pop suma otro logro: el fenomeno de netflix tambien se lanzara en formato fisico video
Récord.

Las Guerreras K-pop suma otro logro: el fenómeno de Netflix también se lanzará en formato físico
Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros participantes. 
Los detalles

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros participantes

“Hablan todos los días desde noviembre o diciembre. Las nenas y Mauro tienen comunicación diaria”, afirmó, desmintiendo versiones que indicaban que Wanda le impedía el contacto.

En ese marco, la letrada explicó que su trabajo actual apunta a “enderezar el expediente”, ya que aún no está formalmente establecido un régimen comunicacional por vía judicial. Según detalló, si bien el vínculo existe de hecho, resta dejarlo asentado legalmente para evitar futuros conflictos entre las partes.

El proceso de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa en trámite

Wanda Nara y Mauro Icardi

Respecto del divorcio, Rosenfeld confirmó que el proceso sigue en trámite y que podría tener definiciones en los próximos meses. Uno de los ejes centrales del conflicto es la cuota alimentaria, que todavía no cuenta con un acuerdo firme. La abogada señaló que busca fijar montos claros y un esquema legal que garantice el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del futbolista.

Por último, Rosenfeld remarcó que, más allá del escándalo mediático que rodea a la pareja, el foco está puesto en ordenar la situación familiar y proteger a las menores. “La prioridad es que todo quede regulado como corresponde, tanto en lo económico como en el contacto con su papá”, sostuvo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las Guerreras K-pop suma otro logro: el fenómeno de Netflix también se lanzará en formato físico

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros participantes

Quién fue el último eliminado en Masterchef: todos los detalles

Cuándo empieza Gran Hermano 2026: todos los detalles

Mirtha Legrand cumple 99 años: la vida de la gran diva de la TV argentina

Lo que se lee ahora
las guerreras k-pop suma otro logro: el fenomeno de netflix tambien se lanzara en formato fisico video
Récord.

Las Guerreras K-pop suma otro logro: el fenómeno de Netflix también se lanzará en formato físico

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel