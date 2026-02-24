Ana Rosenfeld reveló cómo es hoy el vínculo de Mauro Icardi con sus hijas

Ana Rosenfeld habló del vínculo de Mauro Icardi con sus hijas

La abogada Ana Rosenfeld estuvo en el programa LAM y habló del vínculo de Mauro Icardi y sus hijas. La letrada que recientemente volvió a representar a Wanda Nara aseguró que, lejos de estar cortado, el contacto es permanente y directo.

“Hablan todos los días desde noviembre o diciembre. Las nenas y Mauro tienen comunicación diaria”, afirmó, desmintiendo versiones que indicaban que Wanda le impedía el contacto.

En ese marco, la letrada explicó que su trabajo actual apunta a “enderezar el expediente”, ya que aún no está formalmente establecido un régimen comunicacional por vía judicial. Según detalló, si bien el vínculo existe de hecho, resta dejarlo asentado legalmente para evitar futuros conflictos entre las partes.

El proceso de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa en trámite Wanda Nara y Mauro Icardi Respecto del divorcio, Rosenfeld confirmó que el proceso sigue en trámite y que podría tener definiciones en los próximos meses. Uno de los ejes centrales del conflicto es la cuota alimentaria, que todavía no cuenta con un acuerdo firme. La abogada señaló que busca fijar montos claros y un esquema legal que garantice el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte del futbolista.

Por último, Rosenfeld remarcó que, más allá del escándalo mediático que rodea a la pareja, el foco está puesto en ordenar la situación familiar y proteger a las menores. “La prioridad es que todo quede regulado como corresponde, tanto en lo económico como en el contacto con su papá”, sostuvo.

