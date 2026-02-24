martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 10:12
Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los primeros participantes

Finalmente, Gran Hermano Generación Dorada debutó este lunes por la pantalla de Telefe y se dieron a conocer los primeros participantes del reality. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La casa más conocida del país reabrió sus puertas. Este lunes, 18 concursantes entraron para sumarse a una nueva edición del reality Gran Hermano, Generación Dorada, emitido por Telefe. Los detalles, en la nota.

La primera en cruzar la puerta fue Andrea del Boca. Tras numerosos rumores y desmentidas, la reconocida actriz finalmente se animó a participar. “Mi objetivo es ganar. Soy una fanática del juego”, le confesó a Santiago del Moro.

image

Luego, fue el turno de Emanuel Di Gioia, el ex concursante de la edición 2011. Del famoso cruce "Vos sos de San Martín y yo de Munro" con Jorge Rial, otra vez a la casa de Gran Hermano. Fue compañero y primer contrincante de Cristian U.

La tercera participante es Lolo Poggio, la hermana de Julieta Poggio, reconocida por su participación en la edición 2022.

La cuarta participante de Gran Hermano Generación Dorada que presentó Santiago del Moro fue Carmiña Masi. Es una conductora de televisión y periodista paraguaya, con mucha personalidad, dispuesta a comerse la casa. Apenas entró, ya se subió al caño y contó que hace poledance.

Tomás Riera fue el quinto en entrar. Tiene 18 años, es futbolista e influencer, reconocido por hacer contenido en redes con su mamá. “Entro a ganar 100%”, aseguró en el casting.

La sexta concursante en ser anunciada fue Jennifer, popularmente apodada Pincoya. Es oriunda de Chile y obtuvo el tercer puesto en Gran Hermano Chile, donde incluso fue la encargada de apagar las luces y cerrar la puerta de la casa en la final. Además, marcó un récord por la cantidad de veces que estuvo en placa de nominación y hasta logró imponer expresiones propias dentro del programa.

Brian Sarmiento, reconocido ex futbolista profesional (Newell´s, Racing, Banfield y Estudiantes), entro en el séptimo lugar. “Con ganas de todo”, declaró en su entrada a la casa.

Después fue el turno de Danelik. Es una tiktoker de Tucumán con casi un millón de seguidores. Sueña con convertirse en cantante y ve en Gran Hermano una gran posibilidad para conseguirlo.

image

Manuel Ibero se convirtió en el noveno jugador en entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Desde hacía semanas circulaban versiones de que el exnovio de Zoe Bogach formaría parte de esta temporada, algo que a ella no le habría caído nada bien. Finalmente, la noticia se confirmó.

La décima participante en sumarse fue Catalina Tcherkaski, más popular como Titi en TikTok. En sus redes suele compartir detalles de su vida privada, sobre todo de su ex pareja, a quien apodó “El Loco”. Publicó su casting en su propio perfil, el video se volvió viral y entre sus seguidores creció la expectativa ante la posibilidad de que finalmente ingresara al reality.

Yipio, humorista oriunda de Uruguay, se convirtió en la participante número 11 en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Lo que más destacó de su presentación fue que aseguró tener un carácter similar al de Furia, ya que confesó que le encanta decir “malas palabras”.

Juani Car fue el doceavo en entrar a Gran Hermano Generación Dorada. Él es actor, cantante e influencer. Fue parte de La Sociedad de la Nieve, la película sobre el accidente en Los Andes, donde interpretó a Álvaro Mangino.

La otra participante es Daniela de Lucía. Es conocida en las redes sociales por sus videos como coach transformacional. “Vengo para ir por más de todo lo lindo de la vida. Voy a ser coach por momentos porque no voy a trabajar 24 horas para esta gente”, comentó en el casting.

El 14 fue Nick Sicaro. Es influencer, amigo de Ian Lucas, Fede Vigevani y el hermano de Vicky Xipolitakis. En Youtube ya tiene un millón de suscriptores. Un dato curioso de él es que usó el mismo look que Tato Algorta lució en su sesión de fotos para la anterior edición de Gran Hermano.

Luego entró Divina Gloria, actriz y comediante argentina que se destacó por sus trabajos en televisión en los años 80. “Entrar en Gran Hermano es lo que me faltaba”, aseguró sobre su carrera artística.

image

Gabriel Lucero, el inventor de los videos Gente Rota, entró en 16° lugar. El dibujante aseguró que se van a encontrar con una persona con un humor particular y que va a ser muy difícil de sacar.

Penúltima ingresó Jenny Mavinga, una participante de África Central, específicamente del Congo. Está en Argentina desde hace 22 años, tiene dos hijas y tiene muchas ganas de casarse con su pareja.

Eduardo fue el último jugador que entró en la noche del lunes. Es exparticipante del reality y estuvo en la edición 2003. Ahora, viene por su revancha: “Aportaría sentido del humor y lo usaría como escudo. El que ríe último, ríe mejor”.

¿Qué pasará este martes 24 de febrero?

Este martes 24 de febrero se sumará un nuevo grupo de jugadores a Gran Hermano Generación Dorada. Hasta ahora, cada uno de los concursantes que cruzó la puerta formaba parte del listado que se filtró días atrás en las redes sociales.

