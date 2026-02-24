Las Guerreras K-pop suma otro logro: el fenómeno de Netflix también se lanzará en formato físico

El fenómeno global de Las Guerreras K-pop no deja de sumar hitos y ahora suma uno inesperado: la película animada también tendrá edición en formato físico. La decisión marca un movimiento poco habitual dentro de Netflix, que históricamente prioriza el streaming y solo en contadas ocasiones permite que sus producciones salgan de la plataforma.

El film producida por Sony Pictures Animation se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del servicio y, desde su estreno, no dejó de acumular reproducciones, presencia en rankings semanales y repercusión cultural. Incluso meses después de su lanzamiento, sigue manteniéndose entre los contenidos más vistos, algo poco frecuente para un estreno que ya lleva tiempo disponible.

No es común que películas originales de Netflix tengan edición física. En más de una década, solo un grupo muy reducido de producciones logró ese salto, generalmente títulos con fuerte recorrido en premios o impacto crítico. Entre esos casos se encuentran El irlandés, Roma, Historia de un matrimonio, El poder del perro y Pinocho de Guillermo del Toro.

Ahora se suma Las Guerreras K-pop, que llegará en Blu-ray gracias a una nueva alianza entre Netflix y Criterion Collection, una distribuidora conocida por ediciones especiales de cine destacado.

El éxito de Las Guerreras K-pop que empujó la decisión

El rendimiento sostenido del film fue clave. Desde su estreno, la producción no solo generó visualizaciones masivas, sino también merchandising, eventos especiales en salas y conversación constante en redes y medios. Ese desempeño llevó a la plataforma a apostar por estrategias poco habituales para capitalizar el fenómeno.

La película, dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, incluso consiguió nominaciones a los premios Óscar 2026, incluyendo Mejor película animada y Mejor canción por el tema “Golden”, interpretado dentro de la historia por el grupo ficticio HUNTR/X.

Que un título continúe en el Top 10 semanas después de su lanzamiento no es lo habitual. En general, los estrenos tienen picos de consumo y luego descienden. En este caso ocurrió lo contrario: el interés se sostuvo en el tiempo, señal de que la producción logró trascender el momento inicial y convertirse en un contenido de larga vida dentro del catálogo.

Ese comportamiento explica por qué la plataforma decidió ampliar su explotación comercial y llevar la película a un terreno que suele evitar: el mercado físico.

Todo indica que Las Guerreras K-pop se transformó en un caso atípico dentro del ecosistema del streaming: éxito de audiencia, repercusión cultural, presencia en premios y expansión comercial. La gran incógnita ahora es cuánto durará ese impulso y si una eventual secuela podrá replicar el mismo impacto.