martes 24 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de febrero de 2026 - 10:13
Récord.

Las Guerreras K-pop suma otro logro: el fenómeno de Netflix también se lanzará en formato físico

La película de Las Guerreras K-pop de Netflix sigue haciendo historia con una decisión poco común dentro del streaming.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Guerreras K-pop

El fenómeno global de Las Guerreras K-pop no deja de sumar hitos y ahora suma uno inesperado: la película animada también tendrá edición en formato físico. La decisión marca un movimiento poco habitual dentro de Netflix, que históricamente prioriza el streaming y solo en contadas ocasiones permite que sus producciones salgan de la plataforma.

Lee además
que grupos reales participan en la banda sonora de las guerreras k-pop
Música.

Qué grupos reales participan en la banda sonora de Las Guerreras K-pop
los creadores de las guerreras k-pop estrenan una nueva pelicula
Cine.

Los creadores de Las Guerreras K-pop estrenan una nueva película

El film producida por Sony Pictures Animation se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes del servicio y, desde su estreno, no dejó de acumular reproducciones, presencia en rankings semanales y repercusión cultural. Incluso meses después de su lanzamiento, sigue manteniéndose entre los contenidos más vistos, algo poco frecuente para un estreno que ya lleva tiempo disponible.

guerreras k-pop

Un paso reservado para pocos títulos

No es común que películas originales de Netflix tengan edición física. En más de una década, solo un grupo muy reducido de producciones logró ese salto, generalmente títulos con fuerte recorrido en premios o impacto crítico. Entre esos casos se encuentran El irlandés, Roma, Historia de un matrimonio, El poder del perro y Pinocho de Guillermo del Toro.

Ahora se suma Las Guerreras K-pop, que llegará en Blu-ray gracias a una nueva alianza entre Netflix y Criterion Collection, una distribuidora conocida por ediciones especiales de cine destacado.

El éxito de Las Guerreras K-pop que empujó la decisión

El rendimiento sostenido del film fue clave. Desde su estreno, la producción no solo generó visualizaciones masivas, sino también merchandising, eventos especiales en salas y conversación constante en redes y medios. Ese desempeño llevó a la plataforma a apostar por estrategias poco habituales para capitalizar el fenómeno.

La película, dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, incluso consiguió nominaciones a los premios Óscar 2026, incluyendo Mejor película animada y Mejor canción por el tema “Golden”, interpretado dentro de la historia por el grupo ficticio HUNTR/X.

Guerreras K-pop

Que un título continúe en el Top 10 semanas después de su lanzamiento no es lo habitual. En general, los estrenos tienen picos de consumo y luego descienden. En este caso ocurrió lo contrario: el interés se sostuvo en el tiempo, señal de que la producción logró trascender el momento inicial y convertirse en un contenido de larga vida dentro del catálogo.

Ese comportamiento explica por qué la plataforma decidió ampliar su explotación comercial y llevar la película a un terreno que suele evitar: el mercado físico.

Todo indica que Las Guerreras K-pop se transformó en un caso atípico dentro del ecosistema del streaming: éxito de audiencia, repercusión cultural, presencia en premios y expansión comercial. La gran incógnita ahora es cuánto durará ese impulso y si una eventual secuela podrá replicar el mismo impacto.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué grupos reales participan en la banda sonora de Las Guerreras K-pop

Los creadores de Las Guerreras K-pop estrenan una nueva película

Cómo usar la película de Las Guerreras K-pop para hablar del error y el aprendizaje

Cómo crear una versión animada de Rumi de Las Guerreras K-pop con inteligencia artificial

Ana Rosenfeld reveló cómo es hoy el vínculo de Icardi con sus hijas

Lo que se lee ahora
Ana Rosenfeld habló del vínculo de Mauro Icardi con sus hijas
Televisión.

Ana Rosenfeld reveló cómo es hoy el vínculo de Icardi con sus hijas

Por  Judith Girón

Las más leídas

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias video
Salud.

Alerta en Jujuy por los casos de lepra y chikungunya en Salta: consejos y advertencias

Pago de cooperadora.
2026.

Pago de cooperadora: las escuelas de Jujuy cobran de 50 mil a 80 mil pesos

Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante
Prevención.

El Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

Serenata a Cafayate (foto archivo).
Se viene.

Canal 4 transmite en vivo la Serenata a Cafayate: tres noches a puro folclore

UPD. video
Clases.

No dejarán entrar a estudiantes alcoholizados durante el UPD en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel