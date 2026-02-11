miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 11:05
Tecno.

Cómo crear una versión animada de Rumi de Las Guerreras K-pop con inteligencia artificial

Una guía práctica para crear una versión animada inspirada en Rumi de Las Guerreras K-pop usando IA, cuidando la identidad, la edad y los rasgos reales.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Guerreras K-pop

La inteligencia artificial generativa abrió una nueva puerta para la creatividad familiar. Hoy, transformar una foto cotidiana en una ilustración animada de estilo anime o K-pop está al alcance de muchos hogares. Entre los pedidos más frecuentes aparece uno en particular: crear una versión inspirada en Rumi, la protagonista de Las Guerreras K-pop, a partir de la imagen de una hija, sin perder su identidad ni sus rasgos reales.

Lejos de buscar una transformación exagerada, el objetivo es interpretar el estilo visual del personaje, respetando la edad, la expresión y las proporciones infantiles. En este proceso, la clave no está solo en la herramienta, sino en cómo se la utiliza.

1200_900
Rumi - Las Guerreras K-pop

Rumi - Las Guerreras K-pop

IA, estética y cuidado de la identidad

Para lograr un resultado adecuado, es importante entender que la IA no “disfraza” personas, sino que reinterpreta imágenes a partir de instrucciones. Por eso, el enfoque debe ser claro y ético: adaptar vestuario, colores y escenario al universo K-pop, sin modificar aspectos físicos que no correspondan.

Cuando las indicaciones son precisas, la IA puede generar una versión animada cuidada, reconocible y respetuosa, evitando estereotipos o representaciones adultizadas.

Guerreras K-pop (1)

Recomendaciones básicas antes de empezar

Antes de escribir cualquier indicación, conviene tener en cuenta algunos puntos fundamentales:

  • Usar una foto bien iluminada, tomada de frente o en ángulo de tres cuartos
  • Solicitar un estilo animado o 3D, no hiperrealista
  • Mantener la edad real y los rasgos faciales originales
  • Inspirarse en la ropa y los colores del personaje, no en su cuerpo adulto
  • Elegir un fondo tipo escenario K-pop, con luces suaves y colores armónicos

Estos detalles ayudan a que el resultado sea coherente y acorde a una representación infantil.

El rol del prompt

El llamado prompt es el corazón del proceso. Debe ser descriptivo, concreto y responsable. Cuanto más claras sean las instrucciones, más control habrá sobre el resultado final.

Un ejemplo de prompt adecuado puede ser:

“Ilustración animada estilo 3D K-pop. Niña de [edad real], con los mismos rasgos faciales de la foto de referencia y expresión natural. Vestida con ropa inspirada en Rumi de Las Guerreras K-pop: campera corta amarilla con parches, top claro, short oscuro con cinturón rojo y botas negras. Peinado con trenza larga violeta. Proporciones infantiles reales. Estética colorida y cuidada. Fondo de escenario futurista K-pop con luces violetas y azules, ambiente luminoso y positivo.”

Creatividad con límites claros

Usar inteligencia artificial para crear ilustraciones puede ser una experiencia divertida y creativa en familia, siempre que se haga con criterio y acompañamiento adulto. La clave está en que la tecnología potencie la imaginación sin reemplazar ni distorsionar la identidad de los chicos.

Embed - How It's Done: Las guerreras K-pop 2025 | Clip oficial | Netflix

