lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 17:16
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

La película animada de las Guerreras K-pop despertó una ola de búsquedas sobre un trío de idols, su misión secreta y el universo cultural que las rodea.

Por  Sofía Gutiérrez
Guerreras K-pop
El centro del relato está en Huntr/x, un grupo ficticio formado por Rumi, Mira y Zoey. Ellas son las llamadas “guerreras”, tres idols que combinan el brillo del K-pop con una misión ancestral: proteger al mundo de demonios que buscan romper la frontera entre el plano humano y el inframundo.

Cómo se llaman las Guerreras del K-pop

Las protagonistas se llaman:

  • Rumi – líder del grupo
  • Mira – vocalista y estratega
  • Zoey – la maknae, como se le dice en coreano a la integrante más joven

Juntas integran Huntr/x, un trio que en el universo de la película alcanzó fama global por su música, sus coreografías y su estética inspirada en el K-pop real.

Guerreras K-pop
Las Guerreras K-Pop

Las Guerreras K-Pop

Por qué se les dice “guerreras”

El término no es metafórico, en la historia, Rumi, Mira y Zoey pertenecen a un linaje de cazadoras de demonios que desde generaciones utilizan la música como arma para proteger la Honmoon, una delgada barrera que separa el mundo humano del inframundo.

Cuanto más apoyo reciben de sus fans, más fuerte es esa defensa. Ese vínculo entre idol + música + fandom es el que sostiene el corazón de la trama que ronda en cantar, bailar y brillar no es solo espectáculo, sino parte de una misión de protección colectiva.

Guerreras K-pop (1)

Quiénes son los Saja Boys

Toda historia necesita un rival, y aquí aparece Saja Boys, una boy band ficticia integrada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja. Aunque se presentan como estrellas en ascenso, en realidad son demonios enviados para destruir la Honmoon desde adentro, usando la música como estrategia y a los fans como punto de influencia.

Quiénes cantan realmente las canciones

Aunque Huntr/x no existe fuera de la película, sí existen las voces que dieron vida a sus temas:

  • EJAE – interpreta las partes de Rumi
  • Audrey Nuna – canta para Mira
  • Rei Ami – da voz a Zoey

Además, la banda sonora incluye la participación de TWICE, uno de los grupos reales más importantes del K-pop actual, con las canciones Strategy y Takedown, esta última interpretada por Jihyo, Jeongyeon y Chaeyoung. También aparece la voz de Lea Salonga.

Las canciones más populares

El soundtrack fue otro de los elementos que disparó el fenómeno. Entre los temas que más buscaron los usuarios figuran:

  • Golden – la canción insignia, asociada a la aceptación personal
  • Strategy – producción con participación de TWICE
  • Takedown – tema que se volvió viral en redes
  • Soda Pop – debut de los Saja Boys
  • Your Idol – tema villanesco del grupo rival

En plataformas como Spotify y YouTube, estas canciones llegaron a ocupar lugares destacados en los rankings globales.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

