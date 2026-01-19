Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

El centro del relato está en Huntr/x, un grupo ficticio formado por Rumi, Mira y Zoey. Ellas son las llamadas “guerreras”, tres idols que combinan el brillo del K-pop con una misión ancestral: proteger al mundo de demonios que buscan romper la frontera entre el plano humano y el inframundo.
Cómo se llaman las Guerreras del K-pop
Las protagonistas se llaman:
Rumi – líder del grupo
Mira – vocalista y estratega
Zoey – la maknae, como se le dice en coreano a la integrante más joven
Juntas integran Huntr/x, un trio que en el universo de la película alcanzó fama global por su música, sus coreografías y su estética inspirada en el K-pop real.
Por qué se les dice “guerreras”
El término no es metafórico, en la historia, Rumi, Mira y Zoey pertenecen a un linaje de cazadoras de demonios que desde generaciones utilizan la música como arma para proteger la Honmoon, una delgada barrera que separa el mundo humano del inframundo.
Cuanto más apoyo reciben de sus fans, más fuerte es esa defensa. Ese vínculo entre idol + música + fandom es el que sostiene el corazón de la trama que ronda en cantar, bailar y brillar no es solo espectáculo, sino parte de una misión de protección colectiva.
Quiénes son los Saja Boys
Toda historia necesita un rival, y aquí aparece Saja Boys, una boy band ficticia integrada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja. Aunque se presentan como estrellas en ascenso, en realidad son demonios enviados para destruir la Honmoon desde adentro, usando la música como estrategia y a los fans como punto de influencia.
Quiénes cantan realmente las canciones
Aunque Huntr/x no existe fuera de la película, sí existen las voces que dieron vida a sus temas:
EJAE – interpreta las partes de Rumi
Audrey Nuna – canta para Mira
Rei Ami – da voz a Zoey
Además, la banda sonora incluye la participación de TWICE, uno de los grupos reales más importantes del K-pop actual, con las canciones Strategy y Takedown, esta última interpretada por Jihyo, Jeongyeon y Chaeyoung. También aparece la voz de Lea Salonga.
Las canciones más populares
El soundtrack fue otro de los elementos que disparó el fenómeno. Entre los temas que más buscaron los usuarios figuran:
Golden – la canción insignia, asociada a la aceptación personal
Strategy – producción con participación de TWICE
Takedown – tema que se volvió viral en redes
Soda Pop – debut de los Saja Boys
Your Idol – tema villanesco del grupo rival
En plataformas como Spotify y YouTube, estas canciones llegaron a ocupar lugares destacados en los rankings globales.
Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation