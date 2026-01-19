Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

‘Las Guerreras K-pop’ —título con el que se popularizó la película animada K-Pop Demon Hunters— es uno de los fenómenos culturales más fuertes de Netflix. La producción lleva semanas dentro del top global y despertó una oleada de búsquedas en Google relacionadas con la historia, los personajes, la música y el universo detrás del filme.

Infancia. Las Guerreras K-Pop: por qué los chicos aman esta historia y qué enseñan

El centro del relato está en Huntr/x , un grupo ficticio formado por Rumi, Mira y Zoey . Ellas son las llamadas “guerreras”, tres idols que combinan el brillo del K-pop con una misión ancestral: proteger al mundo de demonios que buscan romper la frontera entre el plano humano y el inframundo.

Juntas integran Huntr/x , un trio que en el universo de la película alcanzó fama global por su música, sus coreografías y su estética inspirada en el K-pop real.

Por qué se les dice “guerreras”

El término no es metafórico, en la historia, Rumi, Mira y Zoey pertenecen a un linaje de cazadoras de demonios que desde generaciones utilizan la música como arma para proteger la Honmoon, una delgada barrera que separa el mundo humano del inframundo.

Cuanto más apoyo reciben de sus fans, más fuerte es esa defensa. Ese vínculo entre idol + música + fandom es el que sostiene el corazón de la trama que ronda en cantar, bailar y brillar no es solo espectáculo, sino parte de una misión de protección colectiva.

Quiénes son los Saja Boys

Toda historia necesita un rival, y aquí aparece Saja Boys, una boy band ficticia integrada por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja. Aunque se presentan como estrellas en ascenso, en realidad son demonios enviados para destruir la Honmoon desde adentro, usando la música como estrategia y a los fans como punto de influencia.

Quiénes cantan realmente las canciones

Aunque Huntr/x no existe fuera de la película, sí existen las voces que dieron vida a sus temas:

EJAE – interpreta las partes de Rumi

– interpreta las partes de Rumi Audrey Nuna – canta para Mira

– canta para Mira Rei Ami – da voz a Zoey

Además, la banda sonora incluye la participación de TWICE, uno de los grupos reales más importantes del K-pop actual, con las canciones Strategy y Takedown, esta última interpretada por Jihyo, Jeongyeon y Chaeyoung. También aparece la voz de Lea Salonga.

Las canciones más populares

El soundtrack fue otro de los elementos que disparó el fenómeno. Entre los temas que más buscaron los usuarios figuran:

Golden – la canción insignia, asociada a la aceptación personal

– la canción insignia, asociada a la aceptación personal Strategy – producción con participación de TWICE

– producción con participación de TWICE Takedown – tema que se volvió viral en redes

– tema que se volvió viral en redes Soda Pop – debut de los Saja Boys

– debut de los Saja Boys Your Idol – tema villanesco del grupo rival

En plataformas como Spotify y YouTube, estas canciones llegaron a ocupar lugares destacados en los rankings globales.