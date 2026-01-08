jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 13:18
Infancia.

Las Guerreras K-Pop: por qué los chicos aman esta historia y qué enseñan

El fenómeno de Las Guerreras K-Pop comparte mensajes que hoy valoran docentes y especialistas en crianza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las Guerreras K-Pop, furor entre los más chicos

Las Guerreras K-Pop, furor entre los más chicos

Las Guerreras K-Pop promueven la cooperación como camino para resolver conflictos, algo que los chicos incorporan rápido porque se presenta en situaciones simples y cotidianas. El foco está puesto en cómo cada personaje aporta desde su individualidad y cómo esa diversidad construye soluciones más sólidas.

Lee además
Guerreras Doradas del K-Pop llegan a Jujuy.
Show.

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible
El llamativo posteo de Luciano Castro en medio de los rumores de infidelidad a Griselda Siciliani.   video
Farándula.

Qué pasó con Luciano Castro y por qué está otra vez en el centro de la polémica

La narrativa destaca que cada integrante del grupo suma habilidades propias, lo que refuerza una mirada positiva sobre la convivencia y la resolución pacífica de tensiones.

Qué enseñan Las Guerreras K-Pop

Las enseñanzas que se esconden detrás de esta película de animación musical que es furor en los más chicos, pueden sintetizarse en:

  • Valorar las diferencias como parte del crecimiento.
  • Escuchar antes de reaccionar en situaciones de conflicto.
  • Buscar acuerdos desde el respeto mutuo.
  • Construir soluciones colectivas en lugar de competir.

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Si amaste la película, ahora la vas a poder vivir de una manera diferente: en el teatro. Las Guerreras Doradas del K-Pop se presentan en el Teatro Mitre, este domingo 11 de enero a las 17 horas. Un imperdible show interactivo con las superestrellas del momento para vivir en familia.

Por primera vez, el fenómeno animado deja el cine y se transforma en un espectáculo en vivo que combina pantalla gigante, efectos especiales y coreografías originales para hacer sentir al público dentro de la historia.

teatro mitre.jpg

“El cuarto miembro de la banda”: una experiencia interactiva

No se trata solo de música: el show plantea un concierto de caza-demonios, donde el público tiene un rol central. “No es solo un show, es un concierto… donde tú eres el cuarto miembro de la banda”, adelantan desde la producción.

La invitación es directa, venir preparados para bailar, cantar y combatir, en una función que apuesta a la emoción, la adrenalina y la participación constante.

Una historia de valentía, amistad y autoaceptación

Además del despliegue escénico, el espectáculo se apoya en un mensaje fuerte: más que un musical, una lección de valentía. Basado en el éxito cinematográfico que conquistó a niños de todo el mundo, la aventura de Huntr/x propone un recorrido donde la música se vuelve el arma para enfrentar la oscuridad.

Con estética K-Pop y una narrativa potente, el show invita a descubrir que no hay que ocultar quiénes somos para ser heroínas, celebrando la amistad, la identidad y la fuerza interior.

Embed - “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Qué pasó con Luciano Castro y por qué está otra vez en el centro de la polémica

Yanina Latorre tuvo un picantísimo cruce con Wanda Nara y hablaron de todo

Se filtran chats entre Martín Demichelis y una modelo: "Sos un fuego"

Quién es el novio de Sofía Jujuy Jiménez

Lo que se lee ahora
El llamativo posteo de Luciano Castro en medio de los rumores de infidelidad a Griselda Siciliani.   video
Farándula.

Qué pasó con Luciano Castro y por qué está otra vez en el centro de la polémica

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel