domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de febrero de 2026 - 09:07
Ascenso.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha

Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en San Martín desde las 17. El equipo de Pellerano busca consolidar su presente ante un rival que llega con racha negativa.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Gimnasia de Jujuy
Lee además
Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó por penales Central Córdoba en Salta
Copa Argentina.

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda
arbitro confirmado para el debut de gimnasia de jujuy en la primera nacional 2026
Fútbol.

Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

El conjunto funebrero buscará dejar atrás el debut sin victoria y sumar de a tres para comenzar a acomodarse en la tabla, mientras que el “Lobo” jujeño llega con el envión anímico tras imponerse 2-1 frente a Ferrocarril Midland en la primera jornada.

Un historial parejo entre el Tricolor y el Lobo

Chacarita y Gimnasia de Jujuy se enfrentaron en 35 oportunidades a lo largo de su historia. El Tricolor suma 10 victorias, se registraron 13 empates y los jujeños se quedaron con el triunfo en 12 ocasiones, lo que le da al elenco albiceleste una ventaja mínima de un partido en el historial general.

El último antecedente entre ambos fue el 5 de octubre de 2025, cuando Gimnasia se impuso 2-0 en Jujuy, resultado que el equipo de San Martín buscará revanchar este fin de semana ante su público.

Pellerano: “Estamos preparados para todo”

En la previa del duelo, el entrenador de Gimnasia, Hernán Pellerano, destacó la mentalidad de su equipo de cara al compromiso como visitante.

“Manteniendo nuestra identidad, tenemos muchas chances de ganar en cualquier cancha. Estamos preparados para todo”, aseguró el técnico, consciente de que enfrentarán a “un rival duro por su historia”.

Hernán Pellerano

Pellerano remarcó que el plantel “se está preparando de la mejor manera para seguir creciendo” y sostuvo que, si bien el objetivo es el ascenso, “vamos paso a paso para sostener el funcionamiento”. Además, valoró el acompañamiento de los hinchas y prometió redoblar esfuerzos para “traer un buen resultado de San Martín”.

El presente del equipo de Módolo

Por el lado de Chacarita, el entrenador Matías Módolo no podrá contar con Ramírez, quien sufrió una lesión que lo marginará entre cinco y seis semanas. Tampoco estará Jaime, que continúa recuperándose de una rotura de ligamentos y podría reaparecer en plenitud física para el inicio de la segunda rueda. Ambos trabajan de manera diferenciada.

Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy
Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy

Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy

En contrapartida, Barbieri y Calderara, que habían terminado con molestias el encuentro anterior, no presentan lesiones de gravedad y estarán a disposición. También podría regresar Facello, ausente en la primera fecha por precaución, pero con rodaje como titular en la mayoría de los amistosos de pretemporada.

El posible once de Chacarita

Para buscar los primeros tres puntos del campeonato, Chacarita formaría con: Bologna; Leyendeker, Velázquez, Mottes, Calderara; Meléndez, Mellado, Cuello, Cuevas; Barbieri y Sanabria.

No obstante, Módolo podría introducir variantes en función de los rendimientos observados en el debut y la evolución física de algunos futbolistas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Gimnasia de Jujuy debuta en la Primera Nacional ante Midland

Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco

Las más leídas

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas
Uno por uno.

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Fiesta y color.

Primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel