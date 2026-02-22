Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy visita a Chacarita en uno de los destacados de la fecha

Por la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional, Chacarita Juniors recibirá este domingo desde las 17:00 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en Villa Maipú, con el objetivo de conseguir su primer triunfo en el campeonato y hacerse fuerte ante su gente en el estadio de San Martín. El encuentro será arbitrado por Juan Pablo Loustau y contará con transmisión de AFA Play.

El conjunto funebrero buscará dejar atrás el debut sin victoria y sumar de a tres para comenzar a acomodarse en la tabla, mientras que el “Lobo” jujeño llega con el envión anímico tras imponerse 2-1 frente a Ferrocarril Midland en la primera jornada.

Chacarita y Gimnasia de Jujuy se enfrentaron en 35 oportunidades a lo largo de su historia. El Tricolor suma 10 victorias, se registraron 13 empates y los jujeños se quedaron con el triunfo en 12 ocasiones , lo que le da al elenco albiceleste una ventaja mínima de un partido en el historial general.

El último antecedente entre ambos fue el 5 de octubre de 2025, cuando Gimnasia se impuso 2-0 en Jujuy, resultado que el equipo de San Martín buscará revanchar este fin de semana ante su público.

Pellerano: “Estamos preparados para todo”

En la previa del duelo, el entrenador de Gimnasia, Hernán Pellerano, destacó la mentalidad de su equipo de cara al compromiso como visitante.

“Manteniendo nuestra identidad, tenemos muchas chances de ganar en cualquier cancha. Estamos preparados para todo”, aseguró el técnico, consciente de que enfrentarán a “un rival duro por su historia”.

Hernán Pellerano

Pellerano remarcó que el plantel “se está preparando de la mejor manera para seguir creciendo” y sostuvo que, si bien el objetivo es el ascenso, “vamos paso a paso para sostener el funcionamiento”. Además, valoró el acompañamiento de los hinchas y prometió redoblar esfuerzos para “traer un buen resultado de San Martín”.

El presente del equipo de Módolo

Por el lado de Chacarita, el entrenador Matías Módolo no podrá contar con Ramírez, quien sufrió una lesión que lo marginará entre cinco y seis semanas. Tampoco estará Jaime, que continúa recuperándose de una rotura de ligamentos y podría reaparecer en plenitud física para el inicio de la segunda rueda. Ambos trabajan de manera diferenciada.

Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy Chacarita, con siete partidos sin ganar en casa antes de recibir a Gimnasia de Jujuy

En contrapartida, Barbieri y Calderara, que habían terminado con molestias el encuentro anterior, no presentan lesiones de gravedad y estarán a disposición. También podría regresar Facello, ausente en la primera fecha por precaución, pero con rodaje como titular en la mayoría de los amistosos de pretemporada.

El posible once de Chacarita

Para buscar los primeros tres puntos del campeonato, Chacarita formaría con: Bologna; Leyendeker, Velázquez, Mottes, Calderara; Meléndez, Mellado, Cuello, Cuevas; Barbieri y Sanabria.

No obstante, Módolo podría introducir variantes en función de los rendimientos observados en el debut y la evolución física de algunos futbolistas.