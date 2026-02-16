Comunicado de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la transferencia de Rodrigo Velázquez a San Martín de Burzaco

Gimnasia de Jujuy informó que no realizó la transferencia de Rodrigo Velázquez al San Martín de Burzaco . La aclaración se difundió tras versiones que vinculaban a la institución jujeña con la operación. El club precisó que el pase lo gestionó el Club Atlético San Pedro , entidad que posee los derechos del jugador.

Fútbol. Árbitro confirmado para el debut de Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional 2026

Copa Argentina. Gimnasia de Jujuy le ganó por penales a Central Córdoba en Salta y pasó de ronda

La dirigencia explicó que el futbolista no aceptó la propuesta de renovación contractual presentada en su momento. Ante esa decisión, el jugador quedó en condición de libre y definió continuar su carrera en otra institución.

Según detalló el club, Gimnasia no recibió compensación económica ni participó en la negociación que permitió la llegada del jugador a la Primera Metropolitana. La gestión se realizó entre las partes involucradas sin intervención de la entidad albiceleste.

El Club Atlético San Pedro quedó como titular del pase y concretó la posterior transferencia a San Martín de Burzaco. De esta manera, Gimnasia no conserva derechos económicos ni federativos sobre el futbolista.

La aclaración busca ordenar la información que circuló en redes sociales y medios deportivos en las últimas horas, donde se mencionó a la institución jujeña como parte de la operación.

Contexto contractual y mercado de pases

Rodrigo Velázquez integró el plantel profesional durante la última temporada. La comisión directiva acercó una oferta para extender el vínculo, pero el jugador optó por no continuar bajo esas condiciones.

Tras quedar libre, acordó su incorporación al Club Atlético San Pedro y desde allí concretó su arribo a San Martín de Burzaco, equipo que compite en la Primera Metropolitana.

El movimiento se enmarca en el actual mercado de pases, donde Gimnasia trabaja en la reestructuración del plantel con vistas a los próximos compromisos oficiales.

Repercusiones en el ámbito local

La noticia generó consultas de socios e hinchas que buscaban precisiones sobre la operación. Desde la institución remarcaron que el comunicado apunta a brindar claridad respecto al proceso.

Mientras tanto, el cuerpo técnico continúa con la planificación deportiva y la dirigencia analiza posibles incorporaciones para reforzar distintas posiciones del equipo.