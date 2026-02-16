Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

En el marco de los festejos de Carnaval, la Policía de la Provincia de Jujuy desplegó una serie de operativos preventivos en la Quebrada de Humahuaca que culminaron con la demora de más de 20 personas y el secuestro de más de 60 teléfonos celulares . Las intervenciones se concentraron en Tilcara , Purmamarca y Maimará , localidades que registraron una masiva presencia de público por las celebraciones.

Educación. Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy: todos los detalles del comunicado

Carnaval. Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

Según informó Ariel Choque , las personas demoradas integraban grupos conocidos como “descuidistas”, que aprovechan la concentración de asistentes durante los corsos y desentierros para sustraer celulares y objetos personales.

Los procedimientos se desarrollaron en espacios públicos y zonas de alta circulación, con tareas de control e identificación durante los eventos carnavaleros.

A partir de las actuaciones realizadas en la Quebrada, la investigación derivó en un allanamiento en un hotel de San Salvador de Jujuy . En ese lugar, el personal policial secuestró teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

De acuerdo con la información oficial, se recuperaron pesos argentinos, dólares y euros, con un monto total cercano a 1,5 millones de pesos. Todo el material quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Los elementos incautados permanecen bajo resguardo judicial, a la espera de la identificación de sus propietarios.

Personas demoradas y procedencia

Desde la fuerza indicaron que la mayoría de las personas demoradas no tiene domicilio en la provincia. Entre los involucrados se registraron ciudadanos de Paraguay, Salta, Tucumán y la provincia de Buenos Aires.

Este dato forma parte de la investigación en curso, que busca establecer el modo de operación de estos grupos durante eventos de gran convocatoria como el Carnaval.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, mientras se analizan los elementos secuestrados.

Recomendaciones durante el Carnaval

La Policía reiteró la recomendación de extremar el cuidado de las pertenencias personales durante las celebraciones, mantenerse atentos en espacios con alta concentración de personas y evitar circular solos en horarios nocturnos.

Además, se informó que quienes realizaron denuncias por robo de celulares o dinero pueden acercarse a las dependencias policiales para consultar si los elementos recuperados les pertenecen, presentando la documentación correspondiente.