domingo 15 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de febrero de 2026 - 18:40
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Uquía y Humahuaca tienen grandes eventos con diablos, pero existe otro punto de Jujuy que también celebra el carnaval a lo grande. Conocé los detalles.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

La bajada de diablos en Maimará es un evento emblemático que forma parte de las celebraciones del carnaval en la provincia de Jujuy. Este evento se lleva a cabo cada año y atrae a una multitud de visitantes y locales que participan en esta colorida festividad.

Lee además
Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía video
Jujuy.

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía
Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital video
Carnaval.

Este sábado Uquía vivirá la bajada de más de 350 diablos y esperan una multitud

Cómo es la bajada de diablos en Maimará

La comparsa más tradicional y reconocida de Maimará, conocida como "Cerro Negro", es la encargada de realizar el desentierro y la posterior bajada de los diablos.

Este evento se desarrolla al costado de la Ruta Nacional 9, donde los participantes se visten con trajes llamativos y pintorescos, creando un ambiente festivo y alegre.

Este domingo 15 de febrero fue la fecha en la que Maimará se llenó de color con su tradicional comparsa.

Bajada de los diablos en el Cerro Negro

Bajada de los diablos en el Cerro Negro - maimará

Importancia cultural de la bajada de diablos en Maimará

La bajada de diablos no solo es un espectáculo visual, sino que también representa una tradición cultural profundamente arraigada en la identidad local. Es un momento en el que las familias y amigos se reúnen para celebrar juntos, reforzando los lazos.

Este evento va ganado popularidad con los últimos años, convirtiéndose en un atractivo turístico significativo para quienes visitan la región durante el Carnaval. La mezcla de tradición, música y color hace de la Bajada de Diablos una experiencia única que refleja la rica cultura del norte argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval 2026: Así se vivió la Bajada de los Diablos de Los Alegres de Uquía

Este sábado Uquía vivirá la bajada de más de 350 diablos y esperan una multitud

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Gimnasia de Jujuy debuta de local este lunes 16 de febrero ante Midland

Lo que se lee ahora
detuvieron en cordoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al carnaval de jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Por  Malka Alvarenga Miranda

Las más leídas

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Caos en Uquía tras la Bajada de los Diablos: filas, reclamos y disturbios por falta de colectivos
Disturbios.

Caos en Uquía tras la Bajada de los Diablos: filas, reclamos y disturbios por falta de colectivos

Robaron celulares en el carnavalódromo (imagen con IA)
Carnaval.

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

Imagen creada con IA.
Importante.

Carnaval 2026: ¿Qué hacer y dónde pedir ayuda si un amigo se intoxica?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel