Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

De acuerdo a lo informado por medios cordobeses, el sospechoso ofrecía por redes sociales un “pack de viaje” al norte del país con destino a la Quebrada de Humahuaca. Las víctimas dijeron que pagaron la tarifa y se presentaron para salir, pero notaron irregularidades en la documentación y en el servicio de transporte. Con esas señales, dieron aviso a la Policía y se activó el operativo.
Córdoba: dónde lo detuvieron y qué secuestraron
El procedimiento se concretó en la intersección de Duarte Quirós y Ayacucho, en la zona de barrio Alberdi, cerca de Plaza de la Intendencia. Luego, en el marco de la causa, secuestraron más de $500.000 en efectivo y un teléfono celular, que ahora queda a peritaje para avanzar con la investigación y establecer si hubo más damnificados o personas involucradas.