Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

Carnaval: detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar viajes rumbo a Jujuy

El Carnaval de Jujuy llenó rutas y pueblos este sábado, pero también generó alertas: detuvieron en Córdoba a un hombre acusado de estafar con viajes “truchos” a la Quebrada. La maniobra salió a la luz cuando 20 pasajeros, ya pagos, revisaron papeles y transporte.

Carnaval: así descubrieron la estafa De acuerdo a lo informado por medios cordobeses, el sospechoso ofrecía por redes sociales un “pack de viaje” al norte del país con destino a la Quebrada de Humahuaca. Las víctimas dijeron que pagaron la tarifa y se presentaron para salir, pero notaron irregularidades en la documentación y en el servicio de transporte. Con esas señales, dieron aviso a la Policía y se activó el operativo.

Carnaval: detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar viajes rumbo a Jujuy Carnaval: detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar viajes rumbo a Jujuy Córdoba: dónde lo detuvieron y qué secuestraron El procedimiento se concretó en la intersección de Duarte Quirós y Ayacucho, en la zona de barrio Alberdi, cerca de Plaza de la Intendencia. Luego, en el marco de la causa, secuestraron más de $500.000 en efectivo y un teléfono celular, que ahora queda a peritaje para avanzar con la investigación y establecer si hubo más damnificados o personas involucradas.

Además del perjuicio económico, el caso pegó fuerte porque los afectados buscaban venir a vivir el Carnaval en Jujuy, justo cuando se multiplican desentierros y celebraciones en toda la provincia. Si vas a viajar en estos días, conviene chequear también el estado de rutas en Jujuy este sábado de Carnaval y organizar el traslado con anticipación.

Carnaval: detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar viajes rumbo a Jujuy Carnaval: detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar viajes rumbo a Jujuy Consejos para viajar al Carnaval sin caer en engaños Para evitar estafas en Turismo, sumá estos cuidados básicos antes de pagar: Verificá datos del vendedor (razón social, CUIT, domicilio y canales oficiales).

Pedí comprobantes claros (itinerario, hospedaje, transporte y condiciones).

Elegí medios de pago con posibilidad de reclamo y guardá comprobantes/capturas.

Desconfiá de transferencias a cuentas personales o precios “demasiado bajos”. Si detectás una maniobra parecida, denunciá de inmediato: una alerta a tiempo puede evitar que otras personas pierdan plata y se queden sin su Carnaval.

