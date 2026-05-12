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12 de mayo de 2026 - 17:02
País.

Un rincón escondido de Córdoba entre naturaleza e historia ideal para unas escapadas en familia

Montañas, bosques y ríos de aguas cristalinas hacen de este destino un lugar único, que además conserva el legado de su pasado minero.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Un rincón escondido de Córdoba entre naturaleza e historia ideal para unas escapadas en familia.

Un rincón escondido de Córdoba entre naturaleza e historia ideal para unas escapadas en familia.

Córdoba se caracteriza por una ubicación central estratégica y un relieve muy variado, donde conviven cadenas serranas de gran magnitud, largos valles de vegetación y cuerpos de agua que enriquecen el paisaje. Esta diversidad permite pasar de grandes montañas a lagunas salinas maravillosas, un recorrido ideal para tus escapadas.

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Dentro de este escenario, las Sierras de Córdoba constituyen el núcleo paisajístico más representativo de la región, divididas principalmente entre las Sierras Chicas y las Sierras Grandes, que estructuran buena parte del territorio provincial.

Cómo es el pueblo de Córdoba que combina todo tipo de atractivos.

Escapadas por Córdoba: un legado de la antigua actividad minera

Entre cordones montañosos, áreas boscosas y cursos de agua de gran claridad, existe un destino poco difundido, perfecto para una escapada de fin de semana, donde se combinan la aventura, los paisajes naturales y la calma.

Se trata de Pueblo Escondido, un sitio que se ha transformado en uno de los rincones más llamativos de Córdoba, en el que el entorno natural convive con el legado de la antigua actividad minera, dando lugar a un paisaje singular y difícil de encontrar en otro punto de la provincia.

Está situado en la zona central de la provincia de Córdoba, muy próximo al límite con San Luis, y se presenta como un destino distinto al resto, rodeado de sierras de gran altura, flora nativa y cursos de agua transparentes. Es un lugar ideal para una escapada de aventura en compañía de familia o amigos. A continuación, se detallan los principales atractivos que ofrece este sitio.

El acceso a Pueblo Escondido es parte de la aventura.

Cómo es el pueblo de Córdoba que combina todo tipo de atractivos

Pueblo Escondido es un antiguo pueblo ligado a la actividad minera que hoy se encuentra en desuso, situado en plena cordillera de las Sierras de los Comechingones, en la zona limítrofe entre las provincias de Córdoba y San Luis.

En la actualidad, el sitio funciona como un refugio de montaña, donde se combinan vestigios históricos vinculados a la actividad minera, propuestas de aventura y un entorno natural serrano de gran impacto visual.

Su origen se remonta a fines del siglo XIX, cuando fue establecido como centro de explotación de wolframio (también conocido como tungsteno), un recurso mineral considerado clave en la industria bélica, especialmente durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Es un destino ideal para los amantes del trekking, el ciclismo de montaña y las travesías en 4x4.

En su etapa de mayor actividad, el asentamiento llegó a reunir a más de 400 trabajadores mineros y disponía de infraestructura completa, incluyendo hospital, servicio postal, espacios de comedor y plantas de generación de energía propias. El lugar dejó de operar de manera definitiva en 1969, consecuencia directa de la fuerte caída en el valor internacional del mineral.

El camino para llegar a Pueblo Escondido ya forma parte de la experiencia en sí misma. Partiendo desde Puesto El Tono, se avanza por senderos de montaña y huellas peatonales que ascienden entre el relieve serrano hasta alcanzar el antiguo poblado, atravesando en el trayecto el Salto del Tigre, una de las cascadas más destacadas y caudalosas de la provincia de Córdoba.

Pueblo Escondido es un antiguo asentamiento minero abandonado.

Además de su entorno natural de gran atractivo escénico, este lugar conserva una fuerte carga histórica, asociada a su pasado minero y a las distintas etapas de actividad que lo marcaron con el tiempo.

El asentamiento, establecido originalmente durante la década de 1920 como un campamento dedicado a la actividad minera, todavía conserva vestigios materiales de su pasado, entre ellos ruinas de antiguas explotaciones y estructuras de metal que permanecen en pie a pesar del paso del tiempo.

Estos restos no son solo marcas físicas del lugar: también funcionan como testimonio silencioso del esfuerzo de cientos de trabajadores, que hace varias décadas, se dedicaban a la extracción de tungsteno en condiciones de montaña, dejando una huella histórica vinculada al desarrollo de la actividad minera en la región.

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  • Aventura: Se trata de un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de actividades al aire libre y de exigencia física, como el trekking, el ciclismo de montaña y las expediciones en vehículos 4x4, ofreciendo múltiples opciones para la exploración del terreno serrano.
  • Entorno: El sitio se encuentra ubicado en la base del Cerro Áspero, en un paisaje natural rodeado de quebradas profundas y por la unión de tres cursos de agua, que dan origen a pequeñas pozas de agua clara y transparente.
  • Servicios: En la actualidad, el refugio dispone de áreas para acampar, alojamiento tipo dormis (habitaciones compartidas), instalaciones sanitarias y un espacio gastronómico donde los visitantes pueden reponer energías luego de las caminatas y recorridos por la zona.

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