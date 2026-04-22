El pueblo de La Rioja que sorprende por su tranquilidad y gastronomía rodeada de naturaleza.

En pleno centro de la provincia de La Rioja , Malanzán aparece como un verdadero refugio de calma y atractivo para quienes hacen turismo en Argentina . Conocido como el “ Rincón de las Sierras de los Llanos ”, este pueblo cautiva a quienes lo eligen para unas escapadas gracias a su valioso pasado , su entorno natural y sus costumbres arraigadas.

Enmarcado por serranías y valles , este pequeño poblado brinda un paisaje natural difícil de igualar para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza .

Entre las propuestas más elegidas se encuentran las caminatas , el trekking , las cabalgatas y el mountain bike , que permiten recorrer sus alrededores de distintas maneras. A esto se suma la presencia de varios miradores , desde los cuales es posible contemplar vistas panorámicas impactantes de toda la zona.

Ubicado en el corazón de la provincia de La Rioja, Argentina, Malanzán se presenta como un oasis de encanto y tranquilidad.

La amabilidad y el trato cercano de los vecinos de Malanzán hacen que cualquier persona que llega se sienta bienvenida y cómoda, como si estuviera en su propio hogar. La música y las danzas tradicionales tienen un rol central en la identidad del lugar y suelen estar presentes en distintas celebraciones que se realizan durante el año.

A su vez, la cocina regional, cargada de sabores característicos y costumbres heredadas, constituye otro de los grandes atractivos para quienes lo visitan.

Es un destino ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza, la historia y la cultura.

Dónde queda Malanzán

Malanzán se encuentra en el departamento General Juan Facundo Quiroga, dentro de la provincia de La Rioja, en Argentina. Es una localidad apacible y de gran atractivo visual, popularmente conocida como el “Rincón de las Sierras de los Llanos” y valorada por los riojanos como el núcleo central de la “Ruta de los Caudillos”.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Malanzán?

Se perfila como un verdadero destino ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre. Sus senderos de trekking y las cabalgatas permiten recorrer paisajes serranos de gran impacto visual, donde es posible observar la flora y fauna propias de la región.

La calidez y hospitalidad de los habitantes de Malanzán hacen que cualquier visitante se sienta como en casa.

Entre sus atractivos más característicos se destaca el Cerro El Elefante, una formación rocosa cuya silueta recuerda a la de un paquidermo y que se ha convertido en uno de los puntos más representativos del lugar. Para quienes buscan mayor adrenalina, también es posible realizar mountain bike en circuitos exigentes o incluso practicar escalada en sus formaciones rocosas.

La cocina típica de la zona seduce con sus preparaciones tradicionales y sabores característicos. Es posible degustar las empanadas riojanas, que pueden estar rellenas de carne vacuna o de cabrito, así como también disfrutar del locro, un plato consistente a base de maíz, porotos, carne y verduras. A esto se suma la recomendación de no dejar pasar los dulces artesanales, entre ellos las papas con leche y el clásico dulce de membrillo.

Ubicado en el corazón de la provincia de La Rioja, Malanzán se presenta como un oasis de encanto y tranquilidad para realizar turismo en Argentina.

Malanzán se presenta como un destino integral, capaz de satisfacer distintos intereses y preferencias. Un sitio donde el entorno natural, el patrimonio histórico, las expresiones culturales y la gastronomía local se combinan para brindar una experiencia memorable.

Cómo llegar a Malanzán

Para arribar a Malanzán en vehículo particular desde la ciudad de La Rioja, es necesario tomar la Ruta Provincial N° 29, en un trayecto que demanda cerca de dos horas de viaje.

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También existe la alternativa del transporte público, con servicios diarios que parten desde la capital riojana y son brindados por empresas como Expreso del Oeste y La Rioja Bus, con una duración aproximada de dos horas y media.