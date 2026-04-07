Catamarca y un pueblo que sorprende por sus cerros y valles y puede recorrerse todo el año

A apenas 36 kilómetros hacia el norte de San Fernando del Valle de Catamarca hay un lugar que conquista a quienes buscan tranquilidad y naturaleza : La Puerta . Esta joya del norte se puede recorrer en cualquier época . Se trata de un pueblo perfecto para los que buscan unas escapadas que recorran zonas rurales y cuenten con un rico legado histórico.

País. El pueblo de Entre Ríos que ofrece calma y naturaleza con sus termas y paisajes imponentes

Con un encanto que mezcla lo urbano con lo campestre , el pueblo invita a sumergirse en la calma del ritmo montañés y a desconectarse del ajetreo cotidiano .

El pueblo se encuentra a 870 metros sobre el nivel del mar , al pie de la imponente sierra de Ambato , y ofrece una experiencia que combina panorámicas espectaculares , aire limpio y la calidez de sus habitantes .

Cruzado por el Río del Valle , cuenta con dos sectores principales: La Puerta Banda Norte , donde se hallan la plaza central , la iglesia y la sede municipal , y La Puerta Banda Sur , famosa por su entorno más salvaje y sus caminos que recorren la ribera del Río Ambato .

A lo largo del tiempo, La Puerta se fue posicionando como uno de los destinos turísticos más concurridos de Catamarca, impulsada en gran medida por la mejora de la Ruta Provincial Nº 16, que facilita el acceso desde El Rodeo. Este desarrollo se traduce en una mayor oferta de alojamiento, opciones gastronómicas y experiencias al aire libre, todas diseñadas para aprovechar al máximo el esplendor natural que rodea al pueblo.

Los ríos del Valle y Ambato dan forma a un entorno ideal para caminatas y actividades al aire libre.

Dónde queda La Puerta, Catamarca

La Puerta forma parte del departamento de Ambato y se encuentra enclavada en un valle protegido por las sierras de Gracián, al este, y El Colorado, al oeste. Gracias a su proximidad con la ciudad de Catamarca, se presenta como un destino perfecto para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin tener que recorrer grandes distancias.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en La Puerta, Catamarca?

Quien visita La Puerta tiene la posibilidad de explorar las riberas del Río del Valle y del Río Ambato, realizar paseos entre las colinas o simplemente relajarse bajo la sombra de los árboles en la plaza central. Entre las opciones más elegidas por los turistas se encuentran:

Senderismo

Ciclismo

Paseos por las zonas rurales

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca.

Asimismo, el lugar despierta el interés por conocer su pasado y su legado cultural, reflejado en sus construcciones de estilo colonial, en la iglesia con más de un siglo de historia y en las festividades tradicionales que mantienen vivas las costumbres de la zona.

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca

El trayecto por tierra entre la Ciudad de Buenos Aires y San Fernando del Valle de Catamarca abarca alrededor de 1.132 kilómetros, lo que supone unas 11 horas de manejo sin interrupciones. El recorrido más eficiente sigue primero la Ruta Nacional 9, luego conecta con la RN 60 y finaliza por la RN 38, utilizando vías consolidadas que facilitan el viaje.

La Puerta pertenece al departamento Ambato y está ubicada en un valle rodeado por las sierras de Gracián, al este, y El Colorado, al oeste.

Al llegar a San Fernando del Valle de Catamarca, queda por recorrer el tramo final que conduce a La Puerta. Desde la capital, se debe tomar la Ruta Provincial 1 en dirección norte durante 36 kilómetros, pasando por poblaciones como Huaycama y Colpes.

Otra opción de acceso es desde El Rodeo, siguiendo la Ruta Provincial 16, recientemente pavimentada, que añade aproximadamente 12 kilómetros extra y bordea el Río Ambato.