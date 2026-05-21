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21 de mayo de 2026 - 19:42
País.

El pueblo de la Rioja con 3.000 habitantes que sorprende con paisajes únicos para hacer aventuras

Ubicado en el oeste de La Rioja, este pueblo destaca por sus salinas, sus cielos despejados y una oferta de turismo aventura ligada a la identidad de la región.

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Por  viajes Todo Jujuy
En el oeste de La Rioja se ubica Vinchina, un pueblo chico de alrededor de 3.000 habitantes.

En el oeste de La Rioja se ubica Vinchina, un pueblo chico de alrededor de 3.000 habitantes.

En Argentina hay destinos que quedan fuera de los recorridos masivos, aunque conservan un valor natural que los vuelve especiales. En el oeste de La Rioja se ubica Vinchina, un pueblo chico de alrededor de 3.000 habitantes que supo convertir su entorno en un atractivo paisajístico singular, y es elegido por muchos para sus escapadas.

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Su gran emblema es un salar que se despliega como una extensa superficie blanca sobre el paisaje, ofreciendo una imagen poco común dentro de Argentina.

Vinchina se consolida como un nuevo polo de turismo en Argentina ligado a la naturaleza y la aventura.

El desarrollo de este destino se relaciona directamente con la búsqueda de experiencias más genuinas, lejos de los circuitos turísticos masivos. La existencia de un salar de gran magnitud —con una estética que recuerda a los grandes salares andinos— transformó a la zona en un atractivo turístico para quienes priorizan paisajes distintos, donde predominan el silencio, los espacios abiertos y una sensación de amplitud difícil de hallar en otros rincones del país.

A ello se agrega la notable pureza de sus cielos, que permanecen mayormente despejados a lo largo del año. Esta característica climática natural favorece el desarrollo de la astrofotografía, una práctica que fusiona arte y ciencia y que encuentra en este paisaje un escenario ideal para la observación del cielo nocturno.

El salar de Vinchina se convirtió en el principal atractivo turístico del oeste riojano.

Durante el día, el fuerte contraste entre el blanco del salar y los tonos rojizos de las montañas cercanas genera una postal de alto impacto visual, que refuerza y define la identidad del destino.

Dónde queda Vinchina

Vinchina está situada en el sector occidental de la provincia de La Rioja, aproximadamente a 350 kilómetros de la ciudad capital. Su ubicación en una zona de relieve montañoso y clima árido le confiere una identidad propia, caracterizada por amplios espacios abiertos y formaciones naturales de gran impacto paisajístico.

El paisaje circundante se caracteriza por la presencia de quebradas pronunciadas y cerros rojizos, que acompañan el ingreso al salar y hacen que el recorrido en sí mismo forme parte esencial de la vivencia.

Cómo llegar a Vinchina.

Ese cierto grado de aislamiento ayuda a entender por qué el lugar conserva un ambiente sereno, alejado del turismo en masa, y mantiene un vínculo estrecho y constante con su entorno natural.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Vinchina?

La principal actividad del lugar se concentra en el salar, cuya extensión y homogeneidad hacen posible una amplia variedad de propuestas turísticas. Entre las opciones más elegidas se encuentran las caminatas guiadas, que permiten transitar la superficie salina, conocer su origen geológico y dimensionar la escala del paisaje en primera persona.

También se destacan las excursiones en vehículos 4x4, que amplían el radio de exploración y facilitan el acceso a zonas más remotas del salar. Este tipo de recorridos suma un componente de aventura y transforma la visita en una experiencia más activa y variada.

Las Tres Estrellas un sitio arqueológico para visitar en Vinchina.

Durante la noche, el destino adquiere una atmósfera particular. La casi inexistencia de contaminación lumínica convierte al cielo en un espacio privilegiado para la observación de estrellas y la práctica de la astrofotografía, actividades que convocan tanto a aficionados como a fotógrafos especializados.

La experiencia turística se complementa además con la gastronomía típica de la región, en la que el locro riojano tiene un rol protagónico. A ello se incorporan los vinos producidos por pequeños elaboradores locales, que expresan la identidad del lugar y refuerzan la conexión entre el paisaje y las tradiciones culturales.

Explorando los tesoros naturales de Vinchina, La Rioja.

Cómo llegar a Vinchina

Viajar a Vinchina desde la Ciudad de Buenos Aires requiere combinar diferentes etapas de traslado a través de una región marcada por una fuerte identidad paisajística. Una alternativa habitual y más rápida consiste en tomar un vuelo hasta la capital de La Rioja, con una duración aproximada de dos horas, y luego continuar el trayecto por tierra.

Desde la capital provincial hasta Vinchina, el viaje se extiende por unos 350 kilómetros, lo que implica alrededor de cuatro horas en automóvil. El camino atraviesa quebradas y formaciones serranas de tonos rojizos, convirtiendo el desplazamiento en una parte significativa de la experiencia.

Tesoros naturales de Vinchina, La Rioja.

Una opción adicional consiste en realizar el viaje en ómnibus de larga distancia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta La Rioja, un recorrido que generalmente insume entre 13 y 15 horas. Al arribar a la terminal de la capital provincial, el último tramo hacia Vinchina debe completarse mediante transporte regional o vehículos particulares.

Este tramo final del trayecto permite observar de forma gradual la transformación del entorno, pasando de áreas urbanizadas a paisajes abiertos, dominados por la aridez característica del oeste de la provincia.

Para quienes optan por viajar en vehículo particular, la distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y La Rioja es de alrededor de 1.150 kilómetros, lo que implica unas 11 a 12 horas de conducción, a las que luego deben agregarse aproximadamente cuatro horas más hasta llegar a Vinchina.

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Este tipo de traslado brinda mayor independencia y permite realizar paradas en el camino para apreciar el paisaje, lo que refuerza la idea de que el recorrido no es únicamente un trayecto hacia un destino, sino una experiencia en sí misma, vinculada a la aventura y al contacto directo con la naturaleza.

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