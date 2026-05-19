El pueblo rural de Catamarca que es ideal para unas vacaciones de descanso

En Argentina , hay localidades y pequeñas ciudades que esconden paisajes y rincones realmente atractivos para unas escapadas . Entre la amplia variedad de destinos disponibles, en la provincia de Catamarca se encuentra un pueblo de carácter rural llamado Las Pirquitas , una opción ideal para quienes buscan la calma y la tranquilidad.

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Desde el Faro del Fin del Mundo hasta La Quiaca , la Argentina despliega una enorme variedad de paisajes que se distinguen por rasgos propios y singulares a nivel global, haciendo que cada provincia conserve al menos un sitio digno de ser visitado .

En el caso de Catamarca , la provincia se caracteriza por una amplia diversidad de entornos naturales , que van desde valles y quebradas hasta montañas y espejos de agua . A ello se suma un importante acervo cultural e histórico , con presencia de restos arqueológicos y construcciones de época colonial .

Dónde queda Villa Las Pirquitas

Villa Las Pirquitas forma parte del departamento de Fray Mamerto Esquiú y se encuentra situada a la vera de la Ruta Provincial N°1, aproximadamente a 27 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia.

Dónde queda Villa Las Pirquitas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Las Pirquitas?

Villa Las Pirquitas se originó a partir de la construcción del dique conocido como Dique Las Pirquitas, y en ese entorno es posible disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas pensadas para toda la familia.

El embalse alberga una importante diversidad de especies de peces, lo que lo convierte en un punto muy elegido para la pesca deportiva. A su vez, el área resulta ideal para realizar caminatas y prácticas de ciclismo de montaña. En toda la región se extiende una red de senderos y circuitos de trekking que regalan vistas panorámicas destacadas del lago y de las sierras circundantes.

Catamarca cuenta con una gran diversidad de paisajes naturales, desde valles y quebradas hasta montañas y lagunas.

Además, el Dique Las Pirquitas ofrece una amplia variedad de propuestas recreativas, junto con un área de camping destinada a quienes deseen pasar varios días en pleno contacto con la naturaleza.

En el entorno también se encuentran distintos servicios habilitados, como locales gastronómicos, pequeños comercios y sectores especialmente acondicionados para realizar picnics al aire libre.

El agua del Dique de Pirquitas.

Cómo llegar a Villa Las Pirquitas

Saliendo desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia hasta el destino es de aproximadamente 1.150 kilómetros, lo que implica un viaje de entre 14 y 15 horas en auto. El recorrido comienza tomando la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario, para luego continuar por ese mismo corredor vial hasta llegar a la ciudad de Córdoba.

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Desde allí, se sigue un tramo adicional por la RN9 hasta conectar con la Ruta Nacional 60, que conduce hacia San Martín, localidad ubicada en el límite entre La Rioja y Catamarca. En ese punto, el trayecto prosigue por la Ruta Provincial 33 hasta San Fernando, y finalmente se enlaza con la Ruta Provincial 1, que lleva directamente a Villa Las Pirquitas.