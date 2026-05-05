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5 de mayo de 2026 - 17:06
País.

Escapadas: así es el salto de agua escondido en San Luis que sorprende por su imponente caída

Ubicado en el centro de las sierras, este atractivo natural de casi 15 metros de altura cautiva por su paisaje y un fenómeno visual que lo vuelve único.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Así es el salto de agua escondido en San Luis que sorprende por su imponente caída.

Así es el salto de agua escondido en San Luis que sorprende por su imponente caída.

En San Luis hay un sitio que combina naturaleza, actividades al aire libre y un llamativo efecto visual que impacta a quienes lo eligen para sus escapadas. Se trata de Salto de la Moneda, una caída de agua de 12 metros que forma una olla natural de unos 4 metros de profundidad, rodeada por una vegetación frondosa y una diversidad de aves.

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Cuando la luz solar se cuela por la abertura y llega hasta el fondo del pozo, ilumina las piedras ricas en mica. Ese juego de reflejos produce un destello singular que simula un recipiente lleno de monedas brillantes. Justamente, ese fenómeno visual —que varía según la hora y el ángulo del sol— es el que le da nombre y carácter a este salto serrano.

El sol convierte el fondo rocoso en un destello dorado que le dio nombre al lugar.

El sitio ofrece además propuestas para quienes prefieren algo más dinámico. En el área se pueden realizar actividades como escalada y rappel, lo que lo vuelve un destino interesante tanto para familias con niños como para quienes buscan desafíos de aventura con mayor nivel de experiencia.

Dónde queda Salto de la Moneda, San Luis.

Dónde queda Salto de la Moneda, San Luis

Salto de la Moneda está ubicado en la provincia de San Luis. Enmarcado por la vegetación típica de las sierras, el sitio ofrece un paisaje natural que incluye panorámicas hacia el embalse y las formaciones montañosas de la zona. El acceso forma parte de un recorrido de trekking que inicia en el área serrana puntana, al que se puede llegar en vehículo hasta el comienzo del sendero.

El acceso al Salto de la Moneda se realiza por vía terrestre, internándose en las sierras de la provincia de San Luis.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Salto de la Moneda, San Luis?

Salto de la Moneda ofrece una propuesta en plena naturaleza que combina caminatas, paisajes abiertos y opciones de aventura, todo dentro de un entorno serrano de fácil acceso.

  • Hacer una caminata sencilla hasta la cascada, apta para grandes y chicos.
  • Apreciar la caída de agua de cerca de 12 metros y la olla natural de unos 4 metros de profundidad.
  • Disfrutar del efecto lumínico que produce el sol al reflejarse en las rocas con mica del fondo.
  • Observar distintas especies de aves en los alrededores, donde hay una fauna variada.
  • Animarse a actividades como escalada y rappel en el área.
  • Contemplar las panorámicas del embalse y de las sierras puntanas desde los miradores.
Dónde queda Salto de la Moneda, San Luis.
Así es el salto de agua escondido en San Luis que sorprende por su imponente caída.

Así es el salto de agua escondido en San Luis que sorprende por su imponente caída.

Cómo llegar a Salto de la Moneda, San Luis

El ingreso al Salto de la Moneda se realiza por tierra, adentrándose en la zona serrana de la provincia de San Luis. Para llegar, hay que tomar la Ruta Provincial 20 y luego la Ruta Provincial 18 en dirección a Potrero de los Funes, para después seguir por la calle Los Paraísos hasta su final, donde se ubica un sector para dejar el vehículo.

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A partir de ese punto, se inicia una caminata de dificultad baja a moderada que dura entre 45 y 60 minutos, por un sendero señalizado que acompaña el curso del río Las Balsas. El recorrido atraviesa vegetación típica de la zona y distintos miradores naturales, hasta llegar a la impactante caída de agua y sus piletas de agua clara.

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