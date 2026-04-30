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30 de abril de 2026 - 16:54
País.

El pueblo fantasma de Mendoza que sorprende con su paisaje histórico y es ideal para desconectar

En el corazón de Argentina, este lugar casi abandonado se vuelve una opción turística distinta, donde historia y naturaleza ofrecen una experiencia única.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo fantasma de Mendoza que tiene un paisaje impactante.

El pueblo fantasma de Mendoza que tiene un paisaje impactante.

En Argentina es posible encontrar paisajes y destinos con una belleza única, con propuestas variadas para el entretenimiento y opciones ideales para disfrutar de unas escapadas que permitan descansar y desconectar. Un ejemplo de ello son las Minas Jesuíticas de Paramillos de Uspallata, ubicadas en la provincia de Mendoza.

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Estos yacimientos fueron hallados en 1683, aunque ya habían sido utilizados con anterioridad por los pueblos originarios. En su etapa de mayor esplendor, estas minas de plata se convirtieron en un centro de intensa actividad, llegando a emplear a más de 4.500 integrantes del pueblo huarpe en las tareas de extracción.

Qué puedo hacer en Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata.

El lugar conserva huellas tanto de los pueblos originarios como de distintos momentos de la historia de Mendoza, además de contar con sitios paleontológicos y una notable riqueza en biodiversidad.

En este entorno es posible observar una vegetación diversa, mientras que entre la fauna destacan especies como guanacos, zorros, choiques o ñandúes de la cordillera, y cóndores (Vultur gryphus), entre otros animales propios de la región, ya que el área constituye su hábitat natural.

Cómo llegar a Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata.

Dónde queda Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata

Se encuentran en plena zona cordillerana, dentro del departamento de Las Heras, aproximadamente a dos horas del centro de la ciudad de Mendoza, en la región centro-oeste de la Argentina.

Su emplazamiento se ubica sobre el lado norte de lo que antiguamente fue la Ruta Nacional N.º 7 —hoy Ruta Provincial N.º 52—, el corredor que conecta las Termas de Villavicencio y el histórico hotel homónimo con la localidad del valle de Uspallata.

El pueblo fantasma mendocino que tiene un paisaje impactante.

Qué puedo hacer en Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata

  • Recorrer las antiguas ruinas abandonadas, que a diario reciben la visita de turistas y personas interesadas en la historia minera de la provincia de Mendoza.
  • Acercarse al crucifijo conmemorativo del Gaucho Cubillos, que marca el sitio donde fue asesinado por la policía Juan Francisco Cubillos, conocido popularmente como Gaucho Cubillos. Este punto funciona además como lugar de oración para promesantes provenientes de distintos puntos del país, que solicitan la intercesión del llamado “santo popular”.
  • Realizar el circuito turístico que comienza sobre la Ruta Provincial N.º 52, partiendo desde el departamento de Las Heras, y que incluye el monumento de Canota —en homenaje al paso del Ejército de los Andes—, las Termas de Villavicencio y el histórico hotel Villavicencio.
Entre las diferentes opciones para vacacionar se encuentra este destino mágico e histórico.
  • Recorrer la localidad de Potrerillos y su embalse representa una de las excursiones más destacadas, visitadas y valoradas del sector norte de la provincia de Mendoza, tanto por turistas como por habitantes de la región.
  • Desde ese punto es posible contemplar el cerro Los Colorados y la imponente Cordillera de los Andes, con vistas privilegiadas hacia el reconocido cerro Aconcagua, el cerro Mercedario y el cerro El Plata, conformando un entorno natural de gran belleza y carácter imponente.
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Cómo llegar a Minas Jesuitas de Paramillos de Uspallata

Se encuentra a unos 24 kilómetros hacia el noreste de Uspallata, dentro del departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. El acceso a esta zona se realiza a través de la Ruta Provincial N.º 52 —antiguamente Ruta Nacional N.º 7—, el camino que conecta la ciudad de Mendoza con dicha localidad, atravesando el histórico Gran Hotel Villavicencio y las Termas Villavicencio que llevan el mismo nombre.

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