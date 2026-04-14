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14 de abril de 2026 - 17:35
País.

Salta: un pueblo de la Puna ideal para ver paisajes únicos desde las alturas

Este destino del norte invita a descubrir su identidad gastronómica a través de las humitas caseras, en un entorno rodeado de paisajes naturales y tradición regional.

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Por  viajes Todo Jujuy
Qué puedo hacer en Olacapato. &nbsp;

Qué puedo hacer en Olacapato.

 

Salta continúa posicionándose como uno de los principales destinos turísticos del país, en especial para quienes buscan experiencias distintas a los recorridos más convencionales. Este lugar tiene diversidad de paisajes, que abarcan desde la vegetación selvática de las Yungas hasta los escenarios áridos de la Puna, ideal para unas escapadas.

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Varias de sus localidades aún conservan su esencia original y permiten un contacto directo con la inmensidad del norte argentino. En ese contexto, Olacapato aparece como una parada destacada para quienes buscan una experiencia diferente, ya que se trata de uno de los pueblos situados a mayor altitud del país.

El pueblo de Salta que se encuentra a 4000 metros sobre el nivel del mar.

Su emplazamiento territorial le confiere un entorno particular, donde el cielo parece estar sorprendentemente cerca. Con viviendas de adobe y una pequeña capilla, este sitio funciona como un reflejo vivo de la fortaleza y las costumbres andinas, brindando a quienes lo visitan una sensación de calma total en medio del silencio cordillerano.

Ubicación de Olacapato

Olacapato está situado en el departamento de Los Andes, en plena región de la Puna salteña. Se encuentra a una altura aproximada de 4.090 metros sobre el nivel del mar y a unos 200 kilómetros hacia el oeste de la ciudad de Salta.

El entorno natural está dominado por la presencia de salares cercanos y la imponente silueta de volcanes. Predomina un clima frío durante la mayor parte del año, con cielos despejados y una vegetación escasa, propia de las zonas áridas de altura.

Olacapato se sitúa en el departamento de Los Andes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Olacapato?

Para quienes disfrutan de la fotografía, Olacapato se convierte en un verdadero atractivo. El poblado ofrece contrastes de color muy marcados: los tonos ocres de las construcciones de adobe y del terreno se destacan frente al cerro que lo rodea y un cielo de azul profundo casi irreal. Sin dudas, se trata de un destino ideal para la fotografía.

Se trata de una localidad de dimensiones reducidas, lo que facilita recorrerla sin dificultad. Pasear por sus calles se convierte en una experiencia en sí misma, ya que permite observar de cerca la vida diaria de una comunidad vinculada a la minería y al ferrocarril. Entre sus sitios destacados se encuentra la Capilla de Olacapato, una edificación austera pero de gran presencia por el entorno que la rodea, que pone en evidencia la tradición religiosa de la zona.

Otra propuesta interesante es explorar los salares y las formaciones volcánicas que se encuentran en sus alrededores. Gracias a su ubicación estratégica dentro de la Puna, Olacapato funciona como punto de partida para realizar excursiones hacia el Salar de Pocitos o el Salar de Cauchari.

Es un pueblo pequeño por lo que resulta fácil de recorrer.

Desde hace décadas, este lugar funcionó como un punto de reposo para quienes cruzaban la cordillera de los Andes. En la actualidad continúa cumpliendo ese rol de escala intermedia, ya que muchos viajeros lo utilizan para adaptarse a la altitud antes de seguir rumbo a zonas más alejadas.

A escasa distancia de la localidad, ya dentro del territorio jujeño, se encuentra el Parque Solar Cauchari, considerado el más grande de Sudamérica, con una capacidad de generación de 315 MW. Se trata de un sitio llamativo para visitar, donde se despliega una extensa y impactante estructura de paneles solares.

Cómo llegar a Olacapato

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Olacapato en automóvil hay una distancia cercana a los 1.700 kilómetros. El recorrido se realiza en su mayor parte por la Ruta Nacional 9 en dirección norte, pasando por las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán hasta arribar a la ciudad de Salta.

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A partir de allí, se debe continuar por la Ruta Nacional 51, que se eleva atravesando la Quebrada del Toro. Es importante considerar que gran parte de este tramo final es de ripio, por lo que exige conducción cuidadosa debido a las curvas pronunciadas y la altura del terreno.

Otra alternativa consiste en arribar a la ciudad de Salta en avión o en micros de larga distancia y, desde ese punto, organizar excursiones privadas o utilizar el transporte que une Salta con San Antonio de los Cobres. Una vez en esta localidad, es posible coordinar traslados regionales o tomar servicios que circulen por la zona de los pasos fronterizos hasta llegar a Olacapato.

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