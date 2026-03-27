Así es el cerro secreto de La Rioja ideal para visitar en familia y conectar con la naturaleza

En La Rioja , el cerro Campanita se destaca como un tesoro natural todavía poco conocido por los viajeros. Situado en la villa de Campanas , dentro del departamento de Famatina , este mirador es una opción única para quienes buscan unas escapadas que permitan disfrutar del paisaje montañoso sin necesidad de tener que caminar demasiado.

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Su trayecto sencillo , junto con la belleza del entorno, lo transforma en una alternativa ideal para familias, amigos o turistas ocasionales . El acceso al cerro se realiza por un camino de ripio bien mantenido que conduce hasta la Plaza Campanita , punto de inicio de una senda diseñada para facilitar la subida .

Este paseo apto para todas las edades permite recorrer de forma progresiva el paisaje característico del oeste argentino , donde se pueden observar formaciones rocosas, flora autóctona y disfrutar de un aire completamente puro durante toda la caminata.

En el norte de La Rioja, Argentina, el cerro Campanita ofrece una experiencia turística con vistas panorámicas y baja dificultad.

Uno de los mayores encantos del cerro es su balcón natural , un punto privilegiado que ofrece una panorámica única del valle de Famatina y de las cumbres que lo circundan .

La combinación del verde intenso del valle con los relieves secos y escarpados crea un paisaje impactante que invita a pausar, admirar y capturar la escena en fotos. Este sitio transmite una sensación de tranquilidad profunda, haciendo de la visita una experiencia sencilla de disfrutar pero muy gratificante.

El cerro Campanita en Famatina, una joya natural para caminatas tranquilas y paisajes inolvidables.

Dónde queda el cerro Campanita, La Rioja

El cerro Campanita se ubica en la población de Campanas, situada en la región norte de la provincia de La Rioja, en Argentina. De acuerdo con datos proporcionados por la Diócesis de La Rioja, la localidad de Campanas se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de la capital provincial, la Ciudad de La Rioja.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en el cerro Campanita, La Rioja?

La idea principal consiste en recorrer una ruta de escasa dificultad física, ideal para quienes buscan una actividad tranquila. El trayecto comienza en el corazón de la localidad y va ganando altura de manera gradual hasta llegar al mirador.

Una joya natural de La Rioja para disfrutar sin entrenamiento ni equipos especiales.

Durante la subida, se puede hacer una pausa en distintos puntos con vistas panorámicas, descansar un momento o simplemente deleitarse con la tranquilidad característica del entorno. No es necesario contar con equipamiento especializado ni con la compañía de un guía, lo que convierte al cerro en una opción accesible y atractiva incluso para quienes no están acostumbrados a caminar en zonas elevadas.

Cómo llegar al cerro Campanita, La Rioja

Para quienes parten desde la ciudad de La Rioja, se puede seguir la Ruta Nacional 78 hacia el norte hasta arribar a la localidad de Campanas.

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El ingreso al cerro se realiza por un camino de ripio en buen estado, accesible para autos particulares sin necesidad de tracción en las cuatro ruedas. Al llegar a Campanas, es posible dejar el vehículo cerca de la Plaza Campanita, desde donde comienza la caminata hacia la cima.

Otra alternativa es organizar traslados desde pueblos cercanos dentro del departamento de Famatina, ideal para quienes prefieran no conducir por su cuenta.