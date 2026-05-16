Terrible robo a un tenista argentino: se llevaron sus trofeos y recuerdos más valiosos

Un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de Juan Martín del Potro el viernes por la noche en la ciudad bonaerense de Tandil y se llevó dinero, joyas, relojes y recuerdos deportivos. El robo fue descubierto por la madre del ex tenista, Patricia Lucas, cuando regresó al domicilio.
Cómo fue el robo en la vivienda de Del Potro
Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió durante la noche del viernes en una casa ubicada en la zona de Don Bosco, en Tandil.
De acuerdo a lo publicado por medios locales, los ladrones ingresaron tras romper uno de los ventanales y aprovecharon que no había nadie en la propiedad para recorrer las habitaciones y concretar el robo. La información fue difundida por El Diario de Tandil.
Juan Martin del Potro tenista
Qué se llevaron: dinero, joyas y recuerdos deportivos
Entre los elementos sustraídos, los delincuentes se llevaron dinero, joyas y relojes, además de trofeos, medallas y otros recuerdos deportivos. También robaron algunas raquetas del ex tenista y camisetas pertenecientes a Del Potro.
Además, trascendió que los delincuentes también habrían robado una alianza que pertenecía al padre de Del Potro, según datos mencionados en Radio Mitre.
Embed - El periodista Bernardo Paredes detalló el robo a Juan Martín Del Potro en "Sábado tempranísimo"
Quién descubrió el robo y qué hizo la Policía
La madre del ex jugador, Patricia Lucas, fue quien se enteró del hecho al regresar a la vivienda, donde encontró desorden y daños producto del accionar de los ladrones.
Tras el aviso, la Policía se presentó en el lugar para realizar peritajes y desplegó un operativo de búsqueda en la zona. Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni se recuperaron los objetos robados, mientras continúan las investigaciones.
Sospechas sobre información previa
Según publicó La Voz de Tandil, los delincuentes se habrían tomado el tiempo necesario para llevarse objetos específicos, lo que alimenta la hipótesis de que contaban con información previa sobre la ubicación de los bienes y sobre la ausencia de moradores al momento del ingreso.
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