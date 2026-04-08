Una docente fue gravemente herida con un arma blanca tras un violento robo en Frías

Brutal asalto en Frías: apuñalan a una docente y le dejan el cuchillo incrustado en el abdomen.
Una docente de 42 años, cuyo apellido es Vildoza, sufrió un asalto brutal en la ciudad de Frías, donde resultó gravemente lesionada tras ser atacada con un arma blanca. El incidente tuvo lugar durante la noche del martes, en las cercanías de San Lorenzo y Antártida Argentina.
Todo sucedió cuando la mujer se desplazaba en moto y fue abordada por dos jóvenes delincuentes, ambos menores de edad.
Dos menores cometieron el robo a la docente
De acuerdo con fuentes policiales, los agresores intentaron robarle sus pertenencias, y uno de ellos la apuñaló en el abdomen. La agresión fue tan violenta que el mango del cuchillo se rompió, dejando la hoja clavada en el cuerpo de la víctima.
Después del violento ataque, la profesora fue inmediatamente trasladada a un hospital, donde permanece bajo observación médica mientras los especialistas determinan la magnitud de sus heridas.
Los agresores consiguieron huir con aproximadamente un millón de pesos en efectivo, y actualmente se encuentran fuertemente buscados por las autoridades. La Policía continúa con operativos y tareas de investigación para localizar e imputar a los culpables.