Violento asalto a dos chicos: los amenazaron con machetes y les robaron todo

Dos menores de edad fueron víctimas de un violento asalto con machetes en el barrio Almirante Brown , en cercanías de la avenida Hipólito Yrigoyen , en San Salvador de Jujuy.

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El hecho ocurrió cuando los adolescentes salían del colegio y se dirigían hacia la zona del río. Según relataron, fueron interceptados por dos personas: un hombre adulto y un joven de edad similar a las víctimas.

Una de las víctimas, Emilia, contó cómo se produjo el ataque. “Recién habíamos salido del colegio y estábamos yendo por la zona del Almirante Brown, bajando hacia el río”, relató.

En ese momento, vieron a los agresores, pero no imaginaron lo que ocurriría minutos después. “Los vimos primero y después los perdimos. Cuando seguimos bajando, aparecieron otra vez, estaban cortando yuyos con un machete”, explicó.

Fue entonces cuando los delincuentes los abordaron y los amenazaron. “En un momento aparecieron y nos amenazaron con el machete”, dijo. El otro joven fue quien recibió la intimidación directa: “Me dijeron que si no le daba todo, me iban a pegar un machetazo y me iban a dejar tirado”, contó.

Les robaron mochilas, celulares y pertenencias

image Asalto con machete en San Salvador de Jujuy / imagen creada con IA.

Ante la amenaza, los adolescentes no tuvieron otra opción que entregar sus cosas. “Le dimos todo. Después nos dijeron que no miremos y que sigamos adelante, y nos tiraron una piedra”, relató la joven.

Entre los elementos robados se encontraban mochilas, celulares, auriculares, llaves y útiles escolares.

“Me robaron la mochila con todo lo que tenía: mi cartuchera, mis llaves de la casa, los celulares y todo lo que había adentro”, detalló una de las víctimas.

Preocupación por la inseguridad

El hecho generó preocupación entre vecinos y padres de estudiantes, ya que ocurrió en una zona transitada y en horario de salida escolar.

Los adolescentes lograron escapar sin heridas, pero el episodio volvió a poner en foco la inseguridad en la capital jujeña, especialmente en sectores cercanos a barrios y espacios donde circulan estudiantes.