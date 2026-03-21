Violento asalto a dos chicos: los amenazaron con machetes y les robaron todo

Dos menores de edad fueron víctimas de un violento asalto con machetes en el barrio Almirante Brown, en cercanías de la avenida Hipólito Yrigoyen, en San Salvador de Jujuy.
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Dos menores fueron atacados con machetes por delincuentes en barrio Almirante Brown. Les robaron mochilas y celulares.
Dos menores de edad fueron víctimas de un violento asalto con machetes en el barrio Almirante Brown, en cercanías de la avenida Hipólito Yrigoyen, en San Salvador de Jujuy.
El hecho ocurrió cuando los adolescentes salían del colegio y se dirigían hacia la zona del río. Según relataron, fueron interceptados por dos personas: un hombre adulto y un joven de edad similar a las víctimas.
Una de las víctimas, Emilia, contó cómo se produjo el ataque. “Recién habíamos salido del colegio y estábamos yendo por la zona del Almirante Brown, bajando hacia el río”, relató.
En ese momento, vieron a los agresores, pero no imaginaron lo que ocurriría minutos después. “Los vimos primero y después los perdimos. Cuando seguimos bajando, aparecieron otra vez, estaban cortando yuyos con un machete”, explicó.
Fue entonces cuando los delincuentes los abordaron y los amenazaron. “En un momento aparecieron y nos amenazaron con el machete”, dijo. El otro joven fue quien recibió la intimidación directa: “Me dijeron que si no le daba todo, me iban a pegar un machetazo y me iban a dejar tirado”, contó.
Ante la amenaza, los adolescentes no tuvieron otra opción que entregar sus cosas. “Le dimos todo. Después nos dijeron que no miremos y que sigamos adelante, y nos tiraron una piedra”, relató la joven.
Entre los elementos robados se encontraban mochilas, celulares, auriculares, llaves y útiles escolares.
“Me robaron la mochila con todo lo que tenía: mi cartuchera, mis llaves de la casa, los celulares y todo lo que había adentro”, detalló una de las víctimas.
El hecho generó preocupación entre vecinos y padres de estudiantes, ya que ocurrió en una zona transitada y en horario de salida escolar.
Los adolescentes lograron escapar sin heridas, pero el episodio volvió a poner en foco la inseguridad en la capital jujeña, especialmente en sectores cercanos a barrios y espacios donde circulan estudiantes.
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