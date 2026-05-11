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11 de mayo de 2026 - 11:42
Jujuy.

Detuvieron a un hombre por usar pirotecnia sonora en el partido entre Cuyaya y Lavalle

El operativo de seguridad se desarrolló durante el clásico de la Liga Jujeña y un hombre terminó detenido por usar pirotecnia sonora.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detenido por usar pirotecnia sonora.

Detenido por usar pirotecnia sonora.

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El procedimiento ocurrió en el marco del operativo de seguridad desplegado por la Policía de Jujuy y distintas divisiones especiales que trabajaron antes, durante y después del partido disputado en la capital jujeña.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto fue interceptado por efectivos del GEM 5 sobre avenida Santibáñez tras detectar el uso de elementos de pirotecnia sonora en la zona cercana al estadio.

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Hinchada de General Lavalle.

Hinchada de General Lavalle.

Cómo fue el operativo policial

El dispositivo de seguridad comenzó varias horas antes del inicio del partido y contó con presencia policial en distintos puntos estratégicos del sector.

Los controles se concentraron principalmente en los accesos al estadio La Tablada, calles cercanas y sectores utilizados habitualmente por las parcialidades para ingresar y retirarse del encuentro.

Durante el procedimiento, personal policial identificó a un hombre de 32 años que manipulaba pirotecnia sonora en cercanías del Parque San Martín, situación que derivó en su inmediata demora.

Tribuna segura
Implementaron el dispositivo Tribuna Segura.

Implementaron el dispositivo Tribuna Segura.

El partido entre Cuyaya y Lavalle

En lo deportivo, Club Atlético Cuyaya logró una contundente victoria por 4 a 0 frente a Club Atlético General Lavalle en el marco del Torneo Apertura de la Liga Jujeña.

El encuentro reunió a una importante cantidad de hinchas en el estadio de la Liga y formó parte de una nueva fecha del campeonato local denominado “Jesús Gringo Flores”.

Tras el final del partido, las fuerzas de seguridad realizaron tareas de despeje y control para ordenar la salida de ambas parcialidades en los alrededores del estadio.

pirotecnia sonora.jpg

La prohibición de pirotecnia sonora en Jujuy

La provincia de Jujuy cuenta con una legislación que prohíbe el uso, comercialización y manipulación de pirotecnia sonora en distintos ámbitos públicos y privados.

La normativa apunta principalmente a reducir el impacto que generan las explosiones y estruendos en personas con sensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con trastornos del espectro autista y animales.

Dentro de la categoría de pirotecnia sonora se incluyen bombas de estruendo, petardos, morteros y otros artefactos que producen detonaciones fuertes.

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