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10 de mayo de 2026 - 13:12
Policiales.

Tragedia en la ruta 47: un hombre murió tras ser atropellado por una camioneta

La víctima caminaba por la zona cuando fue impactada por una camioneta utilitaria y murió antes de recibir asistencia médica.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ruta 47 (foto ilustrativa).

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El trágico episodio ocurrió alrededor de las 7:45, a la altura de la Finca Carattoni, cerca de la cancha de Central Norte. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima caminaba por la zona cuando fue impactada por una Renault Kangoo.

Tras el llamado de emergencia, personal del SAME arribó al lugar, aunque lamentablemente solo pudo confirmar el fallecimiento del peatón, quien quedó tendido sobre la banquina.

En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 8° junto a personal de Seguridad Vial, que realizó las tareas preventivas y ordenó el tránsito mientras se desarrollaban las pericias correspondientes. Además, al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, aunque los resultados permanecen bajo reserva judicial por disposición de la Justicia.

Por orden del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital Hospital Arturo Zabala para la realización de los estudios correspondientes.

Peritos de Criminalística continúan trabajando para establecer cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades del hecho.

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