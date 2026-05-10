Tragedia en la ruta 47: un hombre murió tras ser atropellado por una camioneta

Ruta 47 (foto ilustrativa).

Un hombre de 32 años perdió la vida este domingo por la mañana luego de ser atropellado por una camioneta utilitaria sobre la ruta 47, en el tramo que conecta las localidades de El Carmen y Santo Domingo.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 7:45, a la altura de la Finca Carattoni, cerca de la cancha de Central Norte. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la víctima caminaba por la zona cuando fue impactada por una Renault Kangoo.

Tras el llamado de emergencia, personal del SAME arribó al lugar, aunque lamentablemente solo pudo confirmar el fallecimiento del peatón, quien quedó tendido sobre la banquina.

En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 8° junto a personal de Seguridad Vial, que realizó las tareas preventivas y ordenó el tránsito mientras se desarrollaban las pericias correspondientes. Además, al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, aunque los resultados permanecen bajo reserva judicial por disposición de la Justicia.

Por orden del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital Hospital Arturo Zabala para la realización de los estudios correspondientes. Peritos de Criminalística continúan trabajando para establecer cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades del hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.