Entró a bañarse, prendió la luz y explotó su casa: murió calcinada

La muerte de Jesica Coria conmociona a vecinos y familiares en el partido bonaerense de San Fernando . La docente, de 44 años, falleció luego de sufrir graves quemaduras durante una explosión ocurrida en el departamento donde vivía junto a sus hijos en la localidad de Virreyes.

Sociedad. Día del Nieto en Argentina: por qué se celebra este 10 de mayo

País. Un intendente chocó contra una casa y se desató una pelea vecinal

Según denunció la familia, la mujer había advertido en reiteradas ocasiones sobre pérdidas de gas dentro de la vivienda. Incluso, aseguran que horas antes de la tragedia volvió a comunicarle la situación al propietario del inmueble.

La causa judicial quedó en manos del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro y avanza bajo la carátula de “estrago doloso seguido de muerte”, delito que contempla penas de hasta 20 años de prisión.

Jesica trabajaba como docente en distintas escuelas de San Isidro y además continuaba sus estudios mientras criaba a sus tres hijos. Su rutina transcurría entre clases, viajes y responsabilidades familiares.

La noche del 27 de marzo, la mujer regresó a su casa luego de trabajar y minutos después ocurrió la explosión. De acuerdo con el relato de su madre, Jesica ingresó al baño y al encender la luz se produjo el estallido.

El fuego avanzó rápidamente dentro del departamento y le provocó quemaduras en el 60% del cuerpo. En medio de la desesperación, uno de sus hijos intentó asistirla mientras una vecina colaboró para apagar las llamas.

Horas después, Antonia, madre de la víctima, recibió la noticia mientras se encontraba en su casa. En un primer momento creyó que algo había ocurrido con sus nietos, hasta que le informaron que Jesica permanecía internada en grave estado.

Explosión Explosión en San Fernando, Buenos Aires.

La denuncia previa y el reclamo de la familia

La familia sostiene que la tragedia pudo evitarse. Según relató Antonia, Jesica había advertido varias veces sobre pérdidas de gas en el departamento y realizó reclamos directos al dueño de la propiedad.

Antes de morir, la docente incluso llegó a radicar una denuncia en la Comisaría 4ta de San Fernando por el fuerte olor a gas dentro de la vivienda.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos demoraron la intubación ya que Jesica presentaba importantes daños internos y un fuerte compromiso pulmonar. Luego fue trasladada a una clínica de Ciudadela, donde permaneció internada varios días.

Finalmente, la docente murió el 3 de abril al mediodía. Tenía tres hijos de 22, 18 y 7 años.

La investigación judicial

Tras la muerte de Jesica, la familia apuntó directamente contra el propietario del complejo habitacional. Según denunció Antonia, al día siguiente del fallecimiento el hombre llevó a un gasista matriculado para cortar el caño de gas del departamento.

Además, aseguró que otros inquilinos evitaron denunciar situaciones similares por temor a perder sus viviendas. De acuerdo con su testimonio, el dueño habría amenazado con desalojar a quienes hablaran sobre las pérdidas de gas.

Mientras avanza la investigación judicial, familiares y amigos realizaron marchas para exigir justicia y reclamar avances en la causa.

Entre el dolor y el pedido de respuestas, la madre de Jesica insiste en mantener vivo el reclamo judicial por la muerte de su hija.

FUENTE: TN