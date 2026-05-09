Cancillería confirmó que evacuarán al argentino del crucero con hantavirus hacia Países Bajos

Cancillería argentina emitió un comunicado por el argentino con contagio de hantavirus

El único ciudadano argentino que permanece a bordo del crucero MV Hondius será evacuado a Países Bajos para cumplir cuarentena preventiva de acuerdo a lo señalado por Cancillería, en medio del operativo sanitario internacional desplegado tras el brote de hantavirus que ya provocó tres muertes y varios contagios.

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Mediante un posteo en X del canciller Pablo Quirno, quien destacó que el pasajero “se encuentra en excelente estado de salud” y permanece asintomático.

A través de la red social X, Quirno informó que el ciudadano de nuestro país está en excelente estado de salud y será trasladado a Países Bajos para cumplir su cuarentena.

El funcionario también agradeció públicamente al gobierno neerlandés “por la colaboración y la preocupación por la salud de nuestro compatriota” y remarcó el trabajo coordinado entre embajadas y consulados argentinos para organizar el operativo.

Según detalló Cancillería, el traslado se realizará en un vuelo sanitario dispuesto por el Gobierno de Países Bajos, que también repatriará a sus ciudadanos que viajaban en la embarcación.

Cómo es la situación a bordo del crucero

El MV Hondius transporta a 147 personas entre pasajeros y tripulación y navega hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde arribaría durante la madrugada del domingo.

El brote detectado corresponde al virus Andes, una variante del hantavirus que tiene la particularidad de poder transmitirse entre personas en situaciones de contacto estrecho.

Hasta el momento, organismos internacionales confirmaron seis casos positivos y otros dos considerados sospechosos. Además, tres personas fallecieron: un pasajero neerlandés, su esposa —que murió tras ser evacuada a Sudáfrica— y una ciudadana alemana que murió a bordo.

La Organización Mundial de la Salud aclaró que el riesgo de propagación masiva sigue siendo bajo y descartó que se trate de una situación comparable con el Covid-19.

El operativo internacional

La Cancillería argentina informó que se conformó un comité de crisis integrado por la Embajada Argentina en España, el Consulado en Tenerife y la Embajada en Países Bajos.

Mientras tanto, las autoridades españolas coordinan el desembarco y repatriación de pasajeros de distintos países europeos y americanos.

Crucero El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions. Foto: Ocenwide Expeditions

Los pasajeros permanecerán bajo vigilancia epidemiológica estricta y deberán cumplir cuarentenas preventivas que podrían extenderse hasta 45 días.

El crucero había partido desde Ushuaia el pasado 1 de abril para realizar una travesía por el Atlántico Sur.

Según las primeras investigaciones sanitarias, el contagio inicial no se habría producido en Tierra del Fuego, sino posiblemente durante excursiones en zonas remotas del sur del continente.