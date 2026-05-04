Cabo Verde bloquea el desembarco del crucero con muertos por hantavirus y nuevos casos en observación

Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus.

Los seis pasajeros afectados por un posible brote de hantavirus a bordo de un crucero que zarpó desde Argentina y actualmente se encuentra próximo a Cabo Verde , entre los cuales se registraron tres muertes , incluyen a una pareja de nacionalidad neerlandesa —ya fallecida— y a un ciudadano británico que permanece en terapia intensiva en Johannesburgo .

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La información fue confirmada este lunes por autoridades de Sudáfrica , país donde además se encuentra uno de los cuerpos .

En un comunicado enviado a EFE , el Departamento de Salud de Sudáfrica señaló que, “mientras el barco navegaba frente a las costas sudafricanas, algunos de los pasajeros sufrieron graves complicaciones de salud derivadas de lo que en un principio se consideraron infecciones respiratorias agudas graves ”.

Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus.

Las autoridades de Cabo Verde decidieron impedir el desembarco de los pasajeros del buque, según confirmaron fuentes oficiales. “En coordinación con otras autoridades competentes, no se autorizó al barco atracar en el puerto de Praia ”, afirmó María da Luz Lima , titular del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) , en declaraciones a la emisora pública RTC el domingo por la noche.

El primer caso correspondía a un pasajero de 70 años que presentó un cuadro súbito de enfermedad a bordo durante la travesía entre Ushuaia —la ciudad más austral de Argentina— y la isla de Santa Elena. El hombre manifestaba fiebre, cefalea, dolor abdominal y episodios de diarrea. Finalmente, el pasajero falleció en la isla británica, donde sus restos permanecen a la espera del proceso de repatriación.

El ratón que porta el hantavirus.

La segunda víctima era su esposa, de 69 años, quien sufrió una descompensación en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo, en el norte del país, mientras intentaba abordar un vuelo de conexión hacia su lugar de origen, los Países Bajos. Fue derivada a un centro de salud cercano, donde finalmente se produjo su fallecimiento.

En relación con el tercer caso, el Departamento de Salud precisó que se trata de un ciudadano británico que enfermó durante la navegación del buque entre la isla de Santa Elena y la isla de Ascensión.

“A pesar del tratamiento médico que se le proporcionó en Ascensión, su estado no mejoró y fue necesario evacuarlo a un centro sanitario privado sudafricano en Sandton (Johannesburgo) para recibir tratamiento médico adicional”, mientras “sigue en estado crítico de aislamiento”, señala el comunicado.

Confirmación del caso índice y recorrido del crucero

Este último caso es, hasta el momento, el único que ha sido confirmado mediante análisis de laboratorio como una infección por hantavirus.

Imagen de Praia, la capital de Cabo Verde.

El organismo sanitario añadió además que el crucero turístico, identificado como MV Hondius, partió desde Argentina el 20 de marzo y transportaba alrededor de 150 pasajeros de distintas nacionalidades, con destino final previsto en las Islas Canarias.

Durante su itinerario, la embarcación también recorrió la Antártida, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El Departamento de Salud de Sudáfrica informó que trabaja de manera conjunta con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles y con las autoridades sanitarias de la región de Johannesburgo, con el objetivo de llevar adelante el seguimiento de contactos y evitar una eventual expansión del virus.

“En nuestra opinión, no hay motivo para el pánico público, ya que sólo dos pacientes del crucero han estado dentro de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta conjunta con todas las islas y países afectados para contener la propagación de la enfermedad”, añadió.

La principal vía de contagio es la inhalación de aerosoles que contienen partículas virales procedentes de excreciones de roedores infectados.

Respuesta sanitaria global y evaluación del riesgo epidemiológico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que al menos seis personas resultaron afectadas por un posible brote de hantavirus, con un saldo de tres fallecidos y tres pacientes enfermos, mientras que el cuerpo de una de las víctimas permanece aún a bordo del buque.

Por su parte, la compañía responsable de la embarcación, la firma neerlandesa Oceanwide Expeditions, señaló que los otros dos contagiados —además del ciudadano británico— son integrantes de la tripulación que necesitan asistencia médica inmediata y a quienes las autoridades de Cabo Verde no les han autorizado el desembarco.

El hantavirus es una patología que habitualmente se transmite por el contacto con orina, saliva o heces de roedores infectados, aunque en situaciones excepcionales puede propagarse entre personas y provocar cuadros respiratorios de alta gravedad.