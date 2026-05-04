Inteligencia artificial y empleo: qué puestos peligran y cuáles se expanden

La inteligencia artificial ya impacta en el mercado laboral y redefine el mapa del empleo. Un informe de Goldman Sachs detalla qué trabajos enfrentan mayor riesgo de reemplazo y cuáles se fortalecen con el avance tecnológico. El análisis se centra en Estados Unidos, pero marca tendencias globales que también alcanzan a Argentina y Jujuy.

Alerta. IA: El peligro detrás de la tendencia, qué pasa cuando compartimos datos sensibles

Prevención. Ciberdelitos en Jujuy: qué datos nunca deberías darle a la Inteligencia Artificial

El estudio lo elabora la economista Elsie Peng y se basa en dos variables: el nivel de sustitución y el grado de complementación. La primera mide cuánto puede la IA reemplazar tareas humanas. La segunda evalúa cuánto puede potenciar el trabajo de las personas.

El informe señala un efecto actual moderado. La IA reduce el crecimiento del empleo mensual en unas 16.000 posiciones y genera un leve aumento en la tasa de desempleo.

Sin embargo, también impulsa nuevas oportunidades. En los sectores donde la tecnología actúa como complemento, el empleo crece en alrededor de 9.000 puestos mensuales. La diferencia surge del tipo de tareas que incluye cada ocupación.

Trabajos con mayor riesgo de reemplazo

Las ocupaciones más expuestas comparten características claras: tareas repetitivas, estructuradas y sin necesidad de interacción compleja.

Entre los empleos más vulnerables aparecen:

Operadores telefónicos

Empleados de seguros

Cobradores de deudas

Personal de facturación

Teleoperadores de marketing

Liquidadores de sueldos

Asistentes legales

Empleados de compras

Correctores de texto

Procesadores de documentos

En estos casos, la inteligencia artificial logra ejecutar funciones de manera rápida y con menor costo operativo.

Ocupaciones que se fortalecen con la IA

En el otro extremo, el informe identifica trabajos donde la tecnología actúa como aliada. Se trata de roles que requieren decisiones complejas, liderazgo o presencia física.

Entre los más beneficiados figuran:

Administradores educativos

Gerentes de construcción

Ejecutivos

Médicos y cirujanos

Supervisores

Abogados

Especialistas aeroportuarios

Gerentes industriales

Gerentes de operaciones

Ingenieros industriales

En estos empleos, la IA automatiza tareas secundarias, pero el rol humano sigue como eje central.

Jóvenes, los más expuestos al cambio

El análisis detecta que el impacto negativo se concentra en trabajadores jóvenes o con menor experiencia. Estos perfiles suelen ocupar puestos más rutinarios, con mayor nivel de automatización.

En cambio, los empleos con mayor formación o experiencia muestran mejores niveles de adaptación frente a la incorporación de nuevas tecnologías.

La clave está en las tareas, no en el puesto

El informe destaca que el riesgo no depende solo del nombre del trabajo, sino del tipo de tareas que lo componen. Una misma profesión puede tener funciones automatizables y otras que requieren criterio humano.

El factor determinante es el nivel de creatividad, interacción social, toma de decisiones y adaptación a contextos cambiantes.

El efecto Jevons y el posible aumento del empleo

El estudio incorpora el concepto del Efecto Jevons para explicar por qué la inteligencia artificial no siempre reduce el empleo.

Este principio indica que, cuando un proceso se vuelve más eficiente, baja su costo y aumenta su demanda. En el caso de la IA, una mayor productividad puede ampliar el acceso a servicios y generar más puestos de trabajo.