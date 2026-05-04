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4 de mayo de 2026 - 12:38
Mundo.

Inteligencia artificial y empleo: qué puestos peligran y cuáles se expanden

Un estudio internacional analiza cómo la Inteligencia Artificial impacta en el empleo y marca qué ocupaciones crecen y cuáles pierden lugar

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Inteligencia artificial y empleo: qué puestos peligran y cuáles se expanden

Inteligencia artificial y empleo: qué puestos peligran y cuáles se expanden

La inteligencia artificial ya impacta en el mercado laboral y redefine el mapa del empleo. Un informe de Goldman Sachs detalla qué trabajos enfrentan mayor riesgo de reemplazo y cuáles se fortalecen con el avance tecnológico. El análisis se centra en Estados Unidos, pero marca tendencias globales que también alcanzan a Argentina y Jujuy.

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El estudio lo elabora la economista Elsie Peng y se basa en dos variables: el nivel de sustitución y el grado de complementación. La primera mide cuánto puede la IA reemplazar tareas humanas. La segunda evalúa cuánto puede potenciar el trabajo de las personas.

Cómo impacta hoy la inteligencia artificial en el empleo

El informe señala un efecto actual moderado. La IA reduce el crecimiento del empleo mensual en unas 16.000 posiciones y genera un leve aumento en la tasa de desempleo.

Sin embargo, también impulsa nuevas oportunidades. En los sectores donde la tecnología actúa como complemento, el empleo crece en alrededor de 9.000 puestos mensuales. La diferencia surge del tipo de tareas que incluye cada ocupación.

Trabajos con mayor riesgo de reemplazo

Las ocupaciones más expuestas comparten características claras: tareas repetitivas, estructuradas y sin necesidad de interacción compleja.

Entre los empleos más vulnerables aparecen:

  • Operadores telefónicos
  • Empleados de seguros
  • Cobradores de deudas
  • Personal de facturación
  • Teleoperadores de marketing
  • Liquidadores de sueldos
  • Asistentes legales
  • Empleados de compras
  • Correctores de texto
  • Procesadores de documentos

En estos casos, la inteligencia artificial logra ejecutar funciones de manera rápida y con menor costo operativo.

Ocupaciones que se fortalecen con la IA

En el otro extremo, el informe identifica trabajos donde la tecnología actúa como aliada. Se trata de roles que requieren decisiones complejas, liderazgo o presencia física.

Entre los más beneficiados figuran:

  • Administradores educativos
  • Gerentes de construcción
  • Ejecutivos
  • Médicos y cirujanos
  • Supervisores
  • Abogados
  • Especialistas aeroportuarios
  • Gerentes industriales
  • Gerentes de operaciones
  • Ingenieros industriales

En estos empleos, la IA automatiza tareas secundarias, pero el rol humano sigue como eje central.

Jóvenes, los más expuestos al cambio

El análisis detecta que el impacto negativo se concentra en trabajadores jóvenes o con menor experiencia. Estos perfiles suelen ocupar puestos más rutinarios, con mayor nivel de automatización.

En cambio, los empleos con mayor formación o experiencia muestran mejores niveles de adaptación frente a la incorporación de nuevas tecnologías.

La clave está en las tareas, no en el puesto

El informe destaca que el riesgo no depende solo del nombre del trabajo, sino del tipo de tareas que lo componen. Una misma profesión puede tener funciones automatizables y otras que requieren criterio humano.

El factor determinante es el nivel de creatividad, interacción social, toma de decisiones y adaptación a contextos cambiantes.

El efecto Jevons y el posible aumento del empleo

El estudio incorpora el concepto del Efecto Jevons para explicar por qué la inteligencia artificial no siempre reduce el empleo.

Este principio indica que, cuando un proceso se vuelve más eficiente, baja su costo y aumenta su demanda. En el caso de la IA, una mayor productividad puede ampliar el acceso a servicios y generar más puestos de trabajo.

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