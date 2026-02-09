martes 10 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de febrero de 2026 - 11:57
Alerta.

Inteligencia Artificial: El peligro detrás de la tendencia, qué pasa cuando compartimos datos sensibles

El uso recreativo de la Inteligencia Artificial para generar imágenes abre un debate sobre datos personales y el impacto ambiental de estas herramientas.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Imágenes creadas con Inteligencia Artificial&nbsp;

Imágenes creadas con Inteligencia Artificial 

Durante el fin de semana, una tendencia se volvió viral en redes sociales: usuarios compartieron caricaturas generadas con inteligencia artificial a partir de consignas como “creá una imagen mía según lo que sabés de mí”. La práctica se difundió por su tono lúdico y masivo, pero también abrió interrogantes sobre el uso de información personal.

Lee además
TodoJujuy.com cumple 13 años.
Liderazgo.

La inteligencia artificial destacó a Todo Jujuy como el diario más leído de la provincia
Google está aumentando su competencia con empresas emergentes más pequeñas como OpenAI y Anthropic.
Tecnología.

Google busca revolucionar la Inteligencia Artificial con Gemini 3

Una moda "inofensiva" en Redes Sociales

La dinámica propone interactuar con plataformas de inteligencia artificial para obtener imágenes personalizadas. Para lograrlo, los usuarios ingresan datos propios o permiten que la herramienta utilice información generada a partir de interacciones previas.

Según explicó Agustín Bravo, especialista en concientización de ciberseguridad, aunque el uso sea recreativo, compartir imágenes personales, familiares o información privada no resulta una práctica recomendable, ya que el destino y el manejo de esos datos no siempre es claro para los usuarios.

TENDENCIA CHAT GPT

Qué tipo de información implica un riesgo

Agustín Bravo señaló que existen datos sensibles que no deberían compartirse en este tipo de herramientas. Fotografías personales, estudios médicos, documentos oficiales o información bancaria forman parte de contenidos que requieren especial cuidado.

En cambio, consultas generales como recomendaciones de vestimenta, ideas creativas o ayuda para tareas cotidianas no exponen información crítica y presentan un menor nivel de riesgo.

Algoritmos, memoria y falta de control

Uno de los puntos que genera preocupación es el funcionamiento de estas plataformas. Los modelos de inteligencia artificial utilizan información previa para generar nuevas respuestas y contenidos, lo que implica un almacenamiento de datos cuya gestión no siempre resulta transparente.

El especialista explicó que, a diferencia de otras aplicaciones donde se aceptan términos y condiciones de forma explícita, muchas personas interactúan con estas herramientas sin dimensionar el alcance de la información que comparten ni cómo puede ser utilizada en el futuro.

El impacto ambiental de generar imágenes

El debate también incorpora una dimensión ambiental. La generación de imágenes mediante inteligencia artificial requiere centros de datos que demandan grandes cantidades de energía y agua para su funcionamiento y refrigeración.

De acuerdo con datos mencionados durante la entrevista, la creación de una sola imagen puede requerir varios litros de agua, asociados al mantenimiento de estos sistemas, lo que suma un nuevo aspecto a considerar en el uso cotidiano de estas tecnologías.

Uso responsable y concientización

Desde el enfoque de la concientización en ciberseguridad, la recomendación principal es reflexionar antes de compartir información. Pensar qué datos se ingresan y evitar delegar información sensible a herramientas de inteligencia artificial aparece como una práctica preventiva.

El uso de estas plataformas para fines informativos, creativos o técnicos no representa un riesgo en sí mismo, siempre que no involucre datos personales críticos ni información privada.

Embed - IA: El peligro detrás de la tendencia, qué pasa cuando compartimos datos sensibles

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La inteligencia artificial destacó a Todo Jujuy como el diario más leído de la provincia

Google busca revolucionar la Inteligencia Artificial con Gemini 3

Inteligencia Artificial: cómo crear un personaje en ChatGPT y Gemini

En Argentina, 9 de cada 10 empleados utiliza Inteligencia Artificial en su trabajo

Aseguran que el Papa León XIV llegaría a Argentina en 2026

Lo que se lee ahora
Carnaval. video
La lista.

Cuáles son los mejores carnavales del mundo según la inteligencia artificial

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hoy sale la inflación de enero 2026.
Economía.

¿A qué hora dan el dato de inflación de enero 2026?

ADEP rechazó la propuesta del Gobierno. (foto de archivo) video
Paritarias.

ADEP rechazó la oferta salarial del Gobierno y CEDEMS define el viernes

Filas estadio 23 de Agosto video
Deportes.

Arrancó la venta de entradas para Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario.
Reforma laboral.

ADIUNJu se suma al paro nacional universitario y convoca a movilizar en Jujuy

Túnel derivador. video
Precaución.

El túnel derivador de Cuyaya sigue inundado: "Hace casi dos semanas que está tapado"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel