Detuvieron a un hombre en Salta por difundir imágenes íntimas falsas creadas con IA

Un hombre fue detenido en Salta acusado de difundir imágenes íntimas falsas creadas con Inteligencia Artificial , tras manipular fotografías de al menos once mujeres. El caso es investigado por cibercrimen y generó fuerte repercusión, ya que varias de las víctimas están vinculadas a la defensa de derechos y la igualdad de género.

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La investigación comenzó a partir de una serie de denuncias presentadas por al menos once mujere s, junto con la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

Según la denuncia, el acusado habría utilizado herramientas de edición avanzada para manipular fotografías de las víctimas y luego difundirlas en un sitio web de contenido sexual . Las imágenes originales habrían sido tomadas de redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp. Luego, habrían sido alteradas para atribuirles falsamente desnudez explícita.

Salta: detuvieron a un hombre por difundir imágenes íntimas falsas creadas con IA (Foto ilustrativa) Salta: detuvieron a un hombre por difundir imágenes íntimas falsas creadas con IA (Foto ilustrativa)

Las víctimas denunciaron el caso en Salta

Las denunciantes tomaron conocimiento de lo sucedido entre el 26 de marzo y el 2 de abril de este año. A partir de allí, decidieron unirse para presentar las denuncias correspondientes en las desde judiciales de la vecina provincia.

Según señalaron, la difusión de estas imágenes falsas afectó su integridad psicofísica y su vida personal, social y académica. El caso tomó mayor repercusión porque varias de las víctimas están involucradas en la defensa de derechos y la igualdad de género.

Identificaron al sospechoso por huellas informáticas

Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, las autoridades académicas y las víctimas, se logró identificar al presunto responsable mediante huellas informáticas que quedaron como evidencia.

Este martes, la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta realizó un allanamiento que terminó con la detención del sospechoso. Durante el procedimiento, también se secuestró evidencia digital que será analizada en el marco de la investigación.

Reconocimiento a las víctimas

La fiscal Simesen de Bielke expresó su agradecimiento y reconocimiento a las víctimas por la valentía de denunciar el caso. También destacó el acompañamiento de las autoridades académicas que apoyaron la causa desde el inicio de la investigación.