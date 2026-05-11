lunes 11 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de mayo de 2026 - 19:36
Salta.

Gustavo Sáenz: "El norte argentino merece previsibilidad"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó previsibilidad en el abastecimiento de gas y sostuvo que esta situación “no puede seguir siendo naturalizada”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Gustavo Sáenz le contestó a Mauricio Macri.

Gustavo Sáenz le contestó a Mauricio Macri.

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación por la situación del suministro de gas en el norte del país y aseguró que la problemática “no puede seguir siendo naturalizada”, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.

Lee además
Salta avanzaen un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán
País.

Salta avanza en un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán
Preocupa el avance del chikungunya, hay más de mil casos en San Martín.
Salud.

Alerta por la suba de casos de chikungunya en Salta: San Martín supera los mil contagios

Gustavo Saenz Gobernador Salta.jpg
Gustavo Sáenz gobernador de Salta

Gustavo Sáenz gobernador de Salta

El mandatario provincial sostuvo que cada invierno la región enfrenta la misma incertidumbre respecto al abastecimiento energético, una situación que afecta tanto a las familias como a los comercios y a la actividad industrial que ven comprometida su planificación por falta de certezas técnicas.

Salta y su rol histórico

En ese contexto, el Gobernador recordó el rol histórico de Salta dentro de la matriz energética nacional y remarcó el aporte realizado durante décadas al desarrollo del país. “Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños”, afirmó.

Los detalles
Gustavo Sáenz - Salta

Gustavo Sáenz - Salta

Sáenz advirtió además que la falta de certezas sobre el suministro genera dificultades para planificar la actividad económica y productiva en toda la región norte. Según indicó, las restricciones en el abastecimiento impactan de manera directa en miles de usuarios que dependen del servicio durante el invierno.

Pedidos y reclamos a Nación

Finalmente, Gustavo Sáenz ratificó que continuará realizando gestiones ante las autoridades nacionales para garantizar soluciones de fondo. “Lo que estamos pidiendo no es un privilegio: es lo que le corresponde a nuestra gente”.

“Quiero ser muy claro: el norte argentino merece previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas. No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, expresó el Gobernador, al reclamar igualdad de oportunidades y condiciones para todas las provincias del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta avanza en un convenio para recuperar el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán

Alerta por la suba de casos de chikungunya en Salta: San Martín supera los mil contagios

Conmoción en Salta por la muerte de dos trabajadores de la empresa de Agua

El rincón de Catamarca que sorprende al turismo: un pueblo único al pie de un volcán

Explotó un edificio en Santa Cruz: murieron un bebé y dos adultos

Lo que se lee ahora
Cada 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino.   video
País.

Hoy es el Día del Himno Nacional Argentino: por qué se conmemora cada 11 de mayo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Lionel Scaloni.
Deportes.

Lionel Scaloni presentó la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

Choque frontal en Ruta 66: "Se trató realmente de un accidente", dijo el abogado del conductor de la camioneta

Esta semana el Gobierno retoma las reuniones por paritarias con gremios docentes
Jujuy.

El Gobierno convocó a los gremios estatales para paritarias

Nuevo DNI digital en Jujuy con chip y QR: qué cambia y qué sistemas aún no lo leen video
Sociedad.

DNI digital en Jujuy: qué cambia y qué fallas de lectura reportan

Cada 11 de mayo se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino.   video
País.

Hoy es el Día del Himno Nacional Argentino: por qué se conmemora cada 11 de mayo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel