Gustavo Sáenz: "El norte argentino merece previsibilidad"

Gustavo Sáenz le contestó a Mauricio Macri.

El gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación por la situación del suministro de gas en el norte del país y aseguró que la problemática “no puede seguir siendo naturalizada”, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas.

Gustavo Saenz Gobernador Salta.jpg Gustavo Sáenz gobernador de Salta

El mandatario provincial sostuvo que cada invierno la región enfrenta la misma incertidumbre respecto al abastecimiento energético, una situación que afecta tanto a las familias como a los comercios y a la actividad industrial que ven comprometida su planificación por falta de certezas técnicas.

Salta y su rol histórico En ese contexto, el Gobernador recordó el rol histórico de Salta dentro de la matriz energética nacional y remarcó el aporte realizado durante décadas al desarrollo del país. “Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy tengamos que estar mendigando algo que históricamente aportamos los salteños”, afirmó.

Los detalles Gustavo Sáenz - Salta Sáenz advirtió además que la falta de certezas sobre el suministro genera dificultades para planificar la actividad económica y productiva en toda la región norte. Según indicó, las restricciones en el abastecimiento impactan de manera directa en miles de usuarios que dependen del servicio durante el invierno. Pedidos y reclamos a Nación Finalmente, Gustavo Sáenz ratificó que continuará realizando gestiones ante las autoridades nacionales para garantizar soluciones de fondo. “Lo que estamos pidiendo no es un privilegio: es lo que le corresponde a nuestra gente”. “Quiero ser muy claro: el norte argentino merece previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas. No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, expresó el Gobernador, al reclamar igualdad de oportunidades y condiciones para todas las provincias del país.

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