Alerta por la suba de casos de chikungunya en Salta: San Martín supera los mil contagios

Preocupa el avance del chikungunya, hay más de mil casos en San Martín.

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que la provincia registra 1.632 contagios de Chikungunya en lo que va de 2026 , además de otros 66 casos que permanecen bajo la categoría de probables . El reporte epidemiológico más reciente también señala que 113 pacientes necesitaron internación debido a complicaciones asociadas a la enfermedad.

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Por su lado, las autoridades sanitarias mantienen una vigilancia específica sobre mujeres embarazadas y bebés recién nacidos .

Según el informe elaborado por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica , los departamentos que presentan la mayor cantidad de contagios continúan siendo San Martín , con 1.038 casos registrados, y Orán , donde ya se confirmaron 442 infecciones . Más atrás se ubican Anta con 97 positivos y Capital con 31 .

Preocupa el avance del chikungunya, hay más de mil casos en San Martín.

Entre las localidades con mayor presencia del virus sobresale Salvador Mazza , que acumula 862 casos . Luego aparecen San Ramón de la Nueva Orán con 322 contagios , Embarcación con 84 y Aguas Blancas con 76 confirmados .

El Ministerio de Salud Pública de Salta confirmó que la provincia acumula 1.632 casos de chikungunya y otros 66 considerados probables en lo que va de 2026.

Las autoridades de salud señalaron además que 46 de las personas diagnosticadas con Chikungunya estaban embarazadas al momento de contraer la infección. A esto se suman seis casos detectados en recién nacidos de hasta 28 días de vida, una situación que mantiene bajo especial seguimiento al sistema de vigilancia epidemiológica.

Preocupación por las embarazadas, los recién nacidos y adolescentes

En cuanto a la distribución por edades, el informe revela que el segmento con mayor cantidad de contagios corresponde a adultos de entre 45 y 65 años, grupo que reúne cerca del 20% de los casos confirmados. También genera preocupación la incidencia entre adolescentes de 10 a 14 años, franja etaria que concentra el 15,8% de las infecciones registradas.

El último informe epidemiológico advierte además que 113 personas debieron ser internadas por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Desde el área de Salud Pública volvieron a remarcar la importancia de intensificar las acciones de prevención para frenar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir la Chikungunya.

Refuerzan las medidas de prevención

Entre las medidas sugeridas por las autoridades sanitarias se encuentran descartar recipientes que puedan juntar agua, aplicar repelente de manera frecuente, conservar limpios los patios y colocar mosquiteros en aberturas como puertas y ventanas.

Las autoridades sanitarias también informaron que 46 de las personas infectadas cursaban un embarazo al momento del contagio.

Asimismo, recomendaron buscar atención médica de forma inmediata ante la aparición de síntomas como fiebre elevada que persiste, dolores intensos en las articulaciones, vómitos, hemorragias o cambios en el estado de conciencia.