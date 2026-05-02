Jujuy registra 98 casos de chikungunya y un caso de dengue

El Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que se registran 98 casos confirmados de chikungunya, junto con 35 casos probables y otros 38 en evaluación por nexo epidemiológico. Además, se confirmó un caso de dengue en lo que va de la temporada.
Según el reporte oficial, las personas con diagnóstico positivo de chikungunya presentan cuadros leves a moderados y evolución favorable, con seguimiento médico y control epidemiológico activo.
En tanto, el caso de dengue corresponde a un paciente con antecedente de viaje a Bolivia, que se encuentra estable y sin complicaciones.
descacharrado
El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores
El informe detalla la siguiente distribución territorial de los casos confirmados de chikungunya:
- San Pedro: 40 casos confirmados y 3 probables
- Aguas Calientes: 32 confirmados, 8 probables y 35 en estudio por nexo
- Perico: 7 confirmados
- San Salvador de Jujuy: 6 confirmados y 4 probables
- Caimancito: 5 confirmados, 17 probables y 3 por nexo
- Libertador General San Martín: 3 confirmados y 1 probable
- Calilegua: 1 confirmado y 2 probables
- Vinalito: 1 confirmado
- Yuto: 1 confirmado
- Pampa Blanca: 1 confirmado
- Palma Sola: 1 confirmado
- Además, un paciente pediátrico permanece internado con evolución favorable.
- Situación epidemiológica bajo control y seguimiento
Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que, hasta el momento, los casos registrados no presentan complicaciones graves y se mantienen bajo seguimiento clínico junto a los grupos familiares.
El monitoreo forma parte de la vigilancia activa ante la circulación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión de estas enfermedades.
Prevención: eliminación de criaderos y cuidado personal
Dengue
Trabajos contra el dengue
Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de eliminar objetos que acumulen agua, como baldes, botellas, latas o neumáticos, ya que funcionan como criaderos del mosquito.
También recomendaron:
- Cambiar diariamente el agua de bebederos y floreros
- Mantener limpios patios, desagües y canaletas
- Tapar recipientes de almacenamiento de agua
- Desmalezar terrenos y jardines
Para prevenir picaduras, se aconseja el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas. En el caso de bebés, se recomienda protección con telas mosquiteras.
Síntomas y consulta temprana
Los casos de chikungunya suelen presentar fiebre, dolor articular intenso, dolor muscular y cefalea. Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades insisten en la consulta médica inmediata.
La atención está disponible en centros de salud, hospitales, CAPS y nodos sanitarios, además de la modalidad de consulta virtual del sistema público provincial, disponible todos los días de 8 a 20 horas.
El Ministerio de Salud subrayó que la detección temprana y la prevención comunitaria son claves para evitar la propagación del virus en la provincia.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.