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2 de mayo de 2026 - 12:48
Salud.

Jujuy registra 98 casos de chikungunya y un caso de dengue

En la actual temporada se registran 98 casos confirmados de chikungunya, además de 35 probables y 38 en evaluación por nexo epidemiológico en Jujuy.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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Según el reporte oficial, las personas con diagnóstico positivo de chikungunya presentan cuadros leves a moderados y evolución favorable, con seguimiento médico y control epidemiológico activo.

En tanto, el caso de dengue corresponde a un paciente con antecedente de viaje a Bolivia, que se encuentra estable y sin complicaciones.

Distribución de casos en la provincia

descacharrado
El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores

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El informe detalla la siguiente distribución territorial de los casos confirmados de chikungunya:

  • San Pedro: 40 casos confirmados y 3 probables
  • Aguas Calientes: 32 confirmados, 8 probables y 35 en estudio por nexo
  • Perico: 7 confirmados
  • San Salvador de Jujuy: 6 confirmados y 4 probables
  • Caimancito: 5 confirmados, 17 probables y 3 por nexo
  • Libertador General San Martín: 3 confirmados y 1 probable
  • Calilegua: 1 confirmado y 2 probables
  • Vinalito: 1 confirmado
  • Yuto: 1 confirmado
  • Pampa Blanca: 1 confirmado
  • Palma Sola: 1 confirmado
  • Además, un paciente pediátrico permanece internado con evolución favorable.
  • Situación epidemiológica bajo control y seguimiento

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que, hasta el momento, los casos registrados no presentan complicaciones graves y se mantienen bajo seguimiento clínico junto a los grupos familiares.

El monitoreo forma parte de la vigilancia activa ante la circulación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión de estas enfermedades.

Prevención: eliminación de criaderos y cuidado personal

Dengue
Trabajos contra el dengue

Trabajos contra el dengue

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de eliminar objetos que acumulen agua, como baldes, botellas, latas o neumáticos, ya que funcionan como criaderos del mosquito.

También recomendaron:

  • Cambiar diariamente el agua de bebederos y floreros
  • Mantener limpios patios, desagües y canaletas
  • Tapar recipientes de almacenamiento de agua
  • Desmalezar terrenos y jardines

Para prevenir picaduras, se aconseja el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas. En el caso de bebés, se recomienda protección con telas mosquiteras.

Síntomas y consulta temprana

Los casos de chikungunya suelen presentar fiebre, dolor articular intenso, dolor muscular y cefalea. Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades insisten en la consulta médica inmediata.

La atención está disponible en centros de salud, hospitales, CAPS y nodos sanitarios, además de la modalidad de consulta virtual del sistema público provincial, disponible todos los días de 8 a 20 horas.

El Ministerio de Salud subrayó que la detección temprana y la prevención comunitaria son claves para evitar la propagación del virus en la provincia.

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