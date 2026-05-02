Jujuy registra 98 casos de chikungunya y un caso de dengue

El Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy , a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que se registran 98 casos confirmados de chikungunya, junto con 35 casos probables y otros 38 en evaluación por nexo epidemiológico. Además, se confirmó un caso de dengue en lo que va de la temporada.

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Según el reporte oficial, las personas con diagnóstico positivo de chikungunya presentan cuadros leves a moderados y evolución favorable, con seguimiento médico y control epidemiológico activo.

En tanto, el caso de dengue corresponde a un paciente con antecedente de viaje a Bolivia, que se encuentra estable y sin complicaciones.

descacharrado El descacharrado, el mejor mètodo para eliminar criaderos de mosquitos vectores

El informe detalla la siguiente distribución territorial de los casos confirmados de chikungunya:

San Pedro: 40 casos confirmados y 3 probables

Aguas Calientes: 32 confirmados, 8 probables y 35 en estudio por nexo

Perico: 7 confirmados

San Salvador de Jujuy: 6 confirmados y 4 probables

Caimancito: 5 confirmados, 17 probables y 3 por nexo

Libertador General San Martín: 3 confirmados y 1 probable

Calilegua: 1 confirmado y 2 probables

Vinalito: 1 confirmado

Yuto: 1 confirmado

Pampa Blanca: 1 confirmado

Palma Sola: 1 confirmado

Además, un paciente pediátrico permanece internado con evolución favorable.

Situación epidemiológica bajo control y seguimiento

Desde la cartera sanitaria provincial indicaron que, hasta el momento, los casos registrados no presentan complicaciones graves y se mantienen bajo seguimiento clínico junto a los grupos familiares.

El monitoreo forma parte de la vigilancia activa ante la circulación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión de estas enfermedades.

Prevención: eliminación de criaderos y cuidado personal

Dengue Trabajos contra el dengue

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de eliminar objetos que acumulen agua, como baldes, botellas, latas o neumáticos, ya que funcionan como criaderos del mosquito.

También recomendaron:

Cambiar diariamente el agua de bebederos y floreros

Mantener limpios patios, desagües y canaletas

Tapar recipientes de almacenamiento de agua

Desmalezar terrenos y jardines

Para prevenir picaduras, se aconseja el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, y la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas. En el caso de bebés, se recomienda protección con telas mosquiteras.

Síntomas y consulta temprana

Los casos de chikungunya suelen presentar fiebre, dolor articular intenso, dolor muscular y cefalea. Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades insisten en la consulta médica inmediata.

La atención está disponible en centros de salud, hospitales, CAPS y nodos sanitarios, además de la modalidad de consulta virtual del sistema público provincial, disponible todos los días de 8 a 20 horas.

El Ministerio de Salud subrayó que la detección temprana y la prevención comunitaria son claves para evitar la propagación del virus en la provincia.