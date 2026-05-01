Cómo están las rutas de Jujuy este 1° de mayo

Cómo están las rutas en Jujuy hoy 1° de mayo - foto de archivo -

El feriado del 1° de mayo, Día del Trabajador , se presenta como una jornada atractiva para salir a recorrer distintos puntos de Jujuy. Con buen tiempo en gran parte de la provincia y temperaturas frescas, muchas familias eligen viajar hacia la Quebrada, la Puna o los Valles. Justamente por eso, desde Seguridad Vial recordaron que es clave revisar el estado de las rutas antes de salir.

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De acuerdo al parte difundido este viernes, varias rutas provinciales y nacionales están transitables con precaución , por lo que se recomienda extremar cuidados, reducir la velocidad y respetar la señalización en los sectores afectados.

Según el informe oficial, se debe circular con cuidado en los siguientes puntos:

RP 83, altura Abra de Caña , por desmoronamiento del cerro

, por RP 35, camino a Tilquiza , por desmoronamiento

, por RN 40, altura Río Grande de San Juan , por suelo blando y caminos cortados o borrados

, por RP 22, El Pongo , por corte por crecida de río

, por RP 20, Los Blancos y El Cucho , por corte por crecida de río

, por RN 9, altura Huacalera , por sedimento sobre calzada

, por RN 52, kilómetro 50, paraje Ronqui Angosto , por reparación de la calzada

, por RN 34, entre RP 43 y RP 61, altura Manantiales , con desvío de tránsito y pedido de circular con máxima precaución

, con y pedido de circular con máxima precaución RN 52, desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70, por presencia de baches por tramos

La recomendación oficial es no confiarse aunque la ruta figure habilitada, ya que varios de estos sectores presentan complicaciones que pueden afectar la circulación.

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos (Archivo) Paso de Jama (Archivo)

Cómo está el Paso de Jama

En el caso del Paso Fronterizo Jama, el tránsito está habilitado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

El parte indica que la ruta se encuentra transitable desde el kilómetro 43 al 157, con una temperatura de -1°C y cielo despejado. Además, Migraciones recordó que desde hoy rige el horario invernal de atención: de 9:00 a 19:00 hora argentina y de 8:00 a 18:00 hora chilena.

Un día ideal para viajar, pero con controles previos

Con cielo estable y temperaturas otoñales, este viernes aparece como una buena oportunidad para recorrer distintos paisajes de la provincia. Pero incluso en una jornada favorable, el estado de rutas sigue siendo un dato central, sobre todo en sectores altos, caminos de montaña y trazados afectados por lluvias previas o derrumbes.

Antes de salir, el consejo sigue siendo el mismo: revisar el estado del camino, salir con tiempo, respetar los horarios habilitados y manejar con mucha prudencia.