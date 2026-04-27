Estado de las rutas en Jujuy este lunes 27 de abril: hay cinco tramos intransitables

Estado de las rutas - Imagen creada con IA

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy difundió un nuevo parte sobre el estado de las rutas provinciales y nacionales, en el que se advierten numerosos cortes totales y sectores habilitados únicamente con extrema precaución, como consecuencia de las intensas lluvias y crecidas de ríos registradas en los últimos días.

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Según el informe oficial, varios tramos se encuentran completamente inhabilitados para la circulación vehicular. Entre los principales cortes se destacan:

Las autoridades recomiendan evitar estos sectores hasta nuevo aviso y respetar las señalizaciones dispuestas en cada lugar.

Sectores transitables con extrema precaución

El reporte también indica una extensa lista de rutas donde la circulación está habilitada, pero bajo condiciones adversas. Entre los principales inconvenientes se registran desmoronamientos, sedimentos sobre la calzada, superficies inestables y trabajos de reparación.

Se encuentran en esta condición:

Ruta Provincial 83, altura Abra de Caña, con desmoronamiento del cerro.

Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza, afectado por derrumbes.

Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.

Ruta Nacional 40, en distintos tramos como Río Grande de San Juan, Cañadón de Oros y entre El Cañadón y Paicone, con caminos deteriorados y sectores borrados.

Ruta Provincial 4, en el acceso a Laguna de Yala.

Ruta Provincial 7, entre Cañadón Chico, Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi.

Asimismo, otros tramos presentan condiciones similares, como las rutas provinciales 73, 73B, 19, 26, 75, 79, 11, 5, 64, 65, 67 y 40 (entre Orosmayo y Cusi Cusi), entre otras.

Desvíos y trabajos en rutas nacionales

En cuanto a rutas nacionales, se informó que:

La Ruta Nacional 34, entre las rutas provinciales 43 y 61, a la altura de Manantiales, presenta desvíos de tránsito y se solicita circular con máxima precaución.

La Ruta Nacional 52, en el kilómetro 50 (paraje Ronqui Angosto), se encuentra en reparación.

En el tramo desde Salinas Grandes hasta el empalme con la Ruta Provincial 70, se registran baches en distintos sectores.

Recomendaciones para los conductores

Desde la Policía de la Provincia insistieron en la importancia de evitar viajes innecesarios hacia las zonas afectadas y, en caso de circular, hacerlo con suma precaución, respetando las indicaciones del personal vial.

Además, se recomienda informarse previamente sobre el estado actualizado de las rutas, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a la continuidad de las precipitaciones en distintos puntos de la provincia.