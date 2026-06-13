FNE 2026: Sofía Sánchez es la nueva representante del Colegio Mayor Jujuy

Sofía Sánchez fue coronada como representante 2026 del Colegio Mayor Jujuy, en una noche marcada por la emoción, el aliento de sus compañeros y el camino hacia la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La gala se realizó este viernes en un local bailable de barrio Gorriti, donde estudiantes, familias, docentes y compañeros acompañaron a las candidatas en una de las celebraciones más esperadas por la institución.

La elección contó con la participación de 16 candidatas y forma parte del calendario de instituciones que ya empiezan a transitar el camino hacia la edición 75 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La representante saliente fue Joaquina Ramírez, quien entregó sus atributos en una noche cargada de aplausos, nervios y mucha emoción.

Una noche con brillo y espíritu estudiantil Desde temprano, el lugar se llenó de colores, carteles, globos y el aliento de las promociones que acompañaron cada pasada. Las candidatas lucieron sus vestidos de gala y fueron protagonistas de una velada que también tuvo música, coreografías y el clima propio de la FNE.

Tras la deliberación del jurado, llegó el momento más esperado: Sofía Sánchez recibió la corona y fue abrazada por sus compañeras, dando inicio a una nueva etapa para la institución dentro de la fiesta estudiantil más importante de Jujuy. Con esta elección, el Colegio Mayor Jujuy ya tiene a su representante para las próximas instancias de la FNE 2026, con la ilusión de llevar el nombre de la institución lo más alto posible. Los nombres de la noche Representante: Sofía Sánchez 1° Princesa: Pamela Giudice 2° Princesa: Alexa Velázquez Miss Simpatía: Valentina Velixsan Miss Elegancia: Florencia Mamaní Paje: Walter Cari

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